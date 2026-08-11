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Ferienhäuser in Neoi Epivates, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$820,593
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 290 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$354,213
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 94 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Erd…
$305,065
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 280 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$732,039
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,30M
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