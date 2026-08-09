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Ferienhäuser in Nea Kallikrateia, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 77 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$354,213
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Ferienhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 65 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 65 Quadratmetern in Chalkidiki. Das …
$219,096
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 120 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$247,949
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 250 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus 4 Schl…
$1,77M
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