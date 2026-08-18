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Ferienhäuser in Vasilika, Griechenland

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11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 114 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$224,335
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$377,827
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 230 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 230 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$708,425
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$354,213
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 520 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 390 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,13M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$330,598
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Ferienhaus in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 350 m²
Zu verkaufen: Luxuswohnung 150 m2 + 200 m2 Halbgeschoss auf einem 15.000 m2 Grundstück – Gal…
$330,598
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 630 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 630 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 6 Abstellräumen.…
$413,248
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss besteht a…
$442,766
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$346,221
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 290 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$543,126
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