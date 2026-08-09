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Ferienhäuser in Epanomi, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 560 m²
Zu verkaufen 5-stöckiges Haus von 560 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$649,390
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 199 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 199 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$413,248
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Der Untergeschoss…
$397,832
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$625,776
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzim…
$531,319
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Ferienhaus in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus
Epanomi, Griechenland
Fläche 173 m²
Wir bieten 4 Ferienhäuser zum Verkauf an, jedes Haus von 173 qm. Dreistöckiges Haus, unterte…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$1,30M
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