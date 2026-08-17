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Ferienhäuser in Drymos, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Drymos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 340 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$1,00M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drymos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$247,949
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drymos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 248 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 248 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Drymos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 204 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 204 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 3…
$484,091
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
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Drymos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 133 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 133 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das H…
$631,679
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
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Drymos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Thessaloniki. Halbgeschoss besteht aus einem Schl…
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