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3
Sofia
21
Oblast Burgas
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Oblast Dobritsch
37
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Ferienhaus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Ferienhaus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv!!!Neue Fachwerkhäuser mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, in der malerisc…
$242,739
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Haus 4 zimmer in Orizare, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Orizare, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
New Build! Modernes 3-Zimmer-Haus mit privatem Garten in Orizare, nur 10 km von Sunny Beach …
$241,904
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Haus 6 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes 4-Zimmer-Haus mit Taverne, Garten und Panoramaterrasse in Kosharitsa IBG Real …
$300,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Dyulevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein unmöbliertes, schlüsselfertiges, einstöckiges Haus im Dorf Dyulevo in der Reg…
$92,000
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Haus 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
ID 333799326Verkauf von 1/4 Villa mit 1 Schlafzimmer in einem geschlossenen Typ Komplex "Vil…
$86,572
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Haus 7 zimmer in Chernograd, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Chernograd, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zweigeschossiges Haus mit 6 Schlafzimmern | Aytos Gemeinde, 40 km zu Burgas Wir freuen uns…
$125,788
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 2
ID 30956428 Eco-Haus mit 5 Schlafzimmern in Komplex Venid Eco VillagePreis: 844368 Euro. Sta…
$974,459
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Haus 5 zimmer in Polski Trambesh, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Polski Trambesh, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses solide Ziegelhaus mit einem geräumigen Garten, in der ru…
$22,970
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 5 zimmer in Shtraklevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Shtraklevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Solides 3-Zimmer-Haus zum Verkauf mit großem Garten - Shtraklevo Village, Ruse Area Wir freu…
$79,135
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Haus 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossiges Haus mit Hof in Vinarsko Dorf, Burgas Region Wir bieten zum Verkauf ein eins…
$98,293
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Haus 4 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
$139,642
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Haus 4 zimmer in Burgas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Burgas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 272 m²
Stockwerk 2/2
ID 34198842Verkauf eines 2-stöckigen Hauses in einem Komplex auf der ersten Linie des Meeres…
$396,960
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus im Rohbauzustand im exklusiven Wohn…
$159,787
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Swilengrad, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Swilengrad, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 1
RABATTPREIS VON 13000 EURO!!! VERPASSEN SIE DIESES ANGEBOT NICHT!!! Einstöckiges Haus mit 4 …
$21,266
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Haus 3 zimmer in Stefan Karadja, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Stefan Karadja, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses Haus in einem schönen großen Dorf in der Nähe von Durank…
$21,493
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Haus mit Pool und Meerblick - Sveti Vlas Wenn Sie nach einer Immobilie suchen, die Sie nach …
$697,487
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Reihenhaus in Sofia, Bulgarien
Reihenhaus
Sofia, Bulgarien
$987,176
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Haus in Vladaya, Bulgarien
Haus
Vladaya, Bulgarien
$585,886
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International real estate agency Habita
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Haus 2 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
$432,776
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Haus 5 zimmer in Rogachevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Rogachevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 2/2
#30402716 Die Siedlung: Rogachevo Dorf, Balchik.Gesamtfläche des Grundstücks: 2,457 qm.Gebäu…
$842,765
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Haus 5 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, neues, unmöbliertes und bezugsfertiges dreistöckiges Haus mit Pan…
$424,967
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Haus 25 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 25 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 1 100 m²
$1,21M
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Haus 4 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 250 qm u…
$85,978
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/1
ID 34161362Bietet zum Verkauf eine neue einstöckige Villa im Komplex Haus Garten, Kosharitsa…
$387,476
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Haus 3 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/2
ID 34072408Angebot zum Verkauf Maisonette in der Villa Zone Chalokov scum village Koshcharit…
$142,347
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Bungalow in Banya, Bulgarien
Bungalow
Banya, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen ein modernes, einstöckiges Neubauhaus im idyllisch…
$515,505
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Sinemorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sinemorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
ID 34062402 Preis: 364,637 Euro.Lokalität: CinemoreZimmer: 6Gesamtfläche: 200,35 Quadratmete…
$417,806
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Haus 3 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
Objektbeschreibung: Luxusvillen in erster Meereslinie im SALT, SUN, SAND-Komplex bei Aheloy …
$530,249
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Warna, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 900 m²
Stockwerk 2/2
Eine Luxus-Villa zum Verkauf angeboten 18 km von der Stadt Varna, neben einem Eichenhain. Au…
$2,00M
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Haus 4 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Objektbeschreibung: Victoria Paradise ist das neueste Projekt der Victoria Residences-Komple…
$364,835
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