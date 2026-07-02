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Videli Ltd

Bulgarien, Sofia
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Immobilienagentur
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Año de fundación de la compañía
2024
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1 jahr 7 Monate
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English, Русский, Български, Українська, עִברִית
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Über die Agentur

VIDELI - REAL ESTATE AGENTUR IN BULGARIEN

NEUE BAUWEISE, HAUSHÄUSE, GATEDKOMPLEXE, PLÄTZE, VERWALTUNG VON INVESTITIONSPROPERTIEN

Dein neues Zuhause beginnt mit dem richtigen Agenten an deiner Seite!!!

Dienstleistungen

Was erhalten Sie mit VIDELI?

1. Ihr persönlicher Broker
Ein engagierter Experte, der Ihre Ziele, Vorlieben und Prioritäten kennt - und ausschließlich für Sie arbeitet.

2. Maßgeschneiderte Immobilienangebote
Wir verschwenden Ihre Zeit nicht - Sie werden nur Eigenschaften sehen, die wirklich Ihren Bedürfnissen und Ihrem Lebensstil entsprechen.

3. Market Insights, denen Sie vertrauen können
Klare, aktuelle Informationen zu Markttrends, Prognosen und realen Chancen.

4. Zugang zu exklusiven Angeboten
Erhalten Sie Zugriff auf Eigenschaften, die nie online erscheinen - direkt von Entwicklern und privaten Verkäufern.

5. Volle Unterstützung, jeder Schritt des Weges
Von der Immobiliensuche bis zur Notarunterzeichnung - und auch nachdem Sie die Schlüssel erhalten haben - sind wir den ganzen Weg bei Ihnen.

6. Finanzielle Vorausschau
Unsere Hypothekenberater helfen, Ihr Budget zu definieren und die am besten geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.

7. Rechtsschutz für jede Transaktion
Unser qualifiziertes Rechtsteam bietet:

  • Überprüfung und Anpassung Ihrer Kauf- oder Mietverträge
  • Vollständige Überprüfung der Eigentumshistorie und der Eigentumsbelastungen
  • Rechtliche Überprüfung der Notarurkunde vor der Unterzeichnung

8. Fachverhandlung
Wir verhandeln in Ihrem Namen - und sichern den bestmöglichen Preis, Zahlungsbedingungen und Vertragsbedingungen.

Zusätzliche VIDELI Services

1. Immobilienbewertung - Bestimmen Sie das Miet- oder Verkaufspotenzial Ihrer Immobilie.

2. Vermögensaufbau Beratung - wie Sie Ihr Haus abheben und schneller verkaufen oder mieten können.

3. Mietverwaltung - komplettes Immobilienmanagement nach dem Deal.

4. Vertrauenswürdige Empfehlungen - für Renovierungsunternehmen, Innenarchitekten und Reinigungsdienste.

5. Rechtsbeistand — einschließlich:

  • Aufenthaltskonsultationen (befristet oder dauerhaft)
  • Immobilienerwerb über Unternehmen (Pros und Contras)
  • Vertretung mit Vollmacht für Transaktionen
  • Unternehmensgründung für Grundstücks- oder Grundstückskäufe durch ausländische Staatsbürger

Bei VIDELI - Wir sind auch nach dem Deal bei Ihnen

Ihr Vertrauen ist unser größtes Kapital.

Ob Sie kaufen, verkaufen oder investieren, wir sind hier, um sicherzustellen, dass jeder Schritt sicher, reibungslos und erfolgreich ist.

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