Videli Ltd

Dienstleistungen

Was erhalten Sie mit VIDELI?

1. Ihr persönlicher Broker

Ein engagierter Experte, der Ihre Ziele, Vorlieben und Prioritäten kennt - und ausschließlich für Sie arbeitet.

2. Maßgeschneiderte Immobilienangebote

Wir verschwenden Ihre Zeit nicht - Sie werden nur Eigenschaften sehen, die wirklich Ihren Bedürfnissen und Ihrem Lebensstil entsprechen.

3. Market Insights, denen Sie vertrauen können

Klare, aktuelle Informationen zu Markttrends, Prognosen und realen Chancen.

4. Zugang zu exklusiven Angeboten

Erhalten Sie Zugriff auf Eigenschaften, die nie online erscheinen - direkt von Entwicklern und privaten Verkäufern.

5. Volle Unterstützung, jeder Schritt des Weges

Von der Immobiliensuche bis zur Notarunterzeichnung - und auch nachdem Sie die Schlüssel erhalten haben - sind wir den ganzen Weg bei Ihnen.

6. Finanzielle Vorausschau

Unsere Hypothekenberater helfen, Ihr Budget zu definieren und die am besten geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.

7. Rechtsschutz für jede Transaktion

Unser qualifiziertes Rechtsteam bietet:

Überprüfung und Anpassung Ihrer Kauf- oder Mietverträge

Vollständige Überprüfung der Eigentumshistorie und der Eigentumsbelastungen

Rechtliche Überprüfung der Notarurkunde vor der Unterzeichnung

8. Fachverhandlung

Wir verhandeln in Ihrem Namen - und sichern den bestmöglichen Preis, Zahlungsbedingungen und Vertragsbedingungen.

Zusätzliche VIDELI Services

1. Immobilienbewertung - Bestimmen Sie das Miet- oder Verkaufspotenzial Ihrer Immobilie.

2. Vermögensaufbau Beratung - wie Sie Ihr Haus abheben und schneller verkaufen oder mieten können.

3. Mietverwaltung - komplettes Immobilienmanagement nach dem Deal.

4. Vertrauenswürdige Empfehlungen - für Renovierungsunternehmen, Innenarchitekten und Reinigungsdienste.

5. Rechtsbeistand — einschließlich:

Aufenthaltskonsultationen (befristet oder dauerhaft)

Immobilienerwerb über Unternehmen (Pros und Contras)

Vertretung mit Vollmacht für Transaktionen

Unternehmensgründung für Grundstücks- oder Grundstückskäufe durch ausländische Staatsbürger

Bei VIDELI - Wir sind auch nach dem Deal bei Ihnen

Ihr Vertrauen ist unser größtes Kapital.

Ob Sie kaufen, verkaufen oder investieren, wir sind hier, um sicherzustellen, dass jeder Schritt sicher, reibungslos und erfolgreich ist.