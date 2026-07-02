Videli Ltd

VIDELI - REAL ESTATE AGENTUR IN BULGARIEN
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Was erhalten Sie mit VIDELI?
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Ein engagierter Experte, der Ihre Ziele, Vorlieben und Prioritäten kennt - und ausschließlich für Sie arbeitet.
2. Maßgeschneiderte Immobilienangebote
Wir verschwenden Ihre Zeit nicht - Sie werden nur Eigenschaften sehen, die wirklich Ihren Bedürfnissen und Ihrem Lebensstil entsprechen.
3. Market Insights, denen Sie vertrauen können
Klare, aktuelle Informationen zu Markttrends, Prognosen und realen Chancen.
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Von der Immobiliensuche bis zur Notarunterzeichnung - und auch nachdem Sie die Schlüssel erhalten haben - sind wir den ganzen Weg bei Ihnen.
6. Finanzielle Vorausschau
Unsere Hypothekenberater helfen, Ihr Budget zu definieren und die am besten geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.
7. Rechtsschutz für jede Transaktion
Unser qualifiziertes Rechtsteam bietet:
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Wir verhandeln in Ihrem Namen - und sichern den bestmöglichen Preis, Zahlungsbedingungen und Vertragsbedingungen.
Zusätzliche VIDELI Services
1. Immobilienbewertung - Bestimmen Sie das Miet- oder Verkaufspotenzial Ihrer Immobilie.
2. Vermögensaufbau Beratung - wie Sie Ihr Haus abheben und schneller verkaufen oder mieten können.
3. Mietverwaltung - komplettes Immobilienmanagement nach dem Deal.
4. Vertrauenswürdige Empfehlungen - für Renovierungsunternehmen, Innenarchitekten und Reinigungsdienste.
5. Rechtsbeistand — einschließlich:
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Ihr Vertrauen ist unser größtes Kapital.
Ob Sie kaufen, verkaufen oder investieren, wir sind hier, um sicherzustellen, dass jeder Schritt sicher, reibungslos und erfolgreich ist.