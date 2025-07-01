  1. Realting.com
  4. Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Kosharitsa, Bulgarien
von
$384,536
Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Nesebar
  • Dorf
    Kosharitsa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Grand Luxury Home ist ein exklusives Wohnprojekt mit einstöckigen und zweistöckigen Luxushäusern im Stil von Japandi – eine harmonische Kombination aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Funktionalität. Raum, durchdachte Layouts und fortschrittliche Technologien schaffen eine ideale Umgebung für Leben und Erholung.

📌 Grundlegende Informationen:

  • Kategorie: Aus dem Bauer

  • Typ: Home

  • Gesamtfläche: 170 m2

  • Boden: 2

  • Blick aus den Fenstern: Berge. ⛰

  • Region: Sunny Beach, Bulgarien

  • Preis: 330.000 €

  • Preis pro m2: angegeben

✨ Planung und Ausstattung:

  • ✅ Geräumiges Wohnzimmer, Küche und Esszimmer - 44 m2

  • ✅ Hauptschlafzimmer mit Ankleideraum

  • ✅ Zwei Babyzimmer

  • ✅ Zwei Badezimmer + Toiletten

  • ✅ Gästebad und Speisekammer

  • ✅ Wäscherei und extra Schrank

  • ✅ Zwei Terrassen und eine große Veranda - 15 m2

  • ✅ Privater Hof und 2 Parkplätze

🛠️ Baugewerbe:

  • 🚧 Der Bau hat schon begonnen!

  • ⏳ Liefertermine werden angegeben (Käufe ist im Baustadium möglich)

🏘️ Einrichtungen im Komplex:

  • Eingang gepflastert

  • Grüne Zonen und Landschaftsgestaltung

  • Kinderspielplatz

  • Pool

  • Zugangskontrolle

  • Infrastruktur bequem für ganzjährig leben

  • 💡 Smart Home: Integration von Smart Home Technologies

💳 Kaufbedingungen:

Die Zahlung in bar ist möglich, flexible Zahlungssysteme und Unterstützung bei der Auswahl der einzelnen Bedingungen werden angeboten.

Standort auf der Karte

Kosharitsa, Bulgarien

