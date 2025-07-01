Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Grand Luxury Home ist ein exklusives Wohnprojekt mit einstöckigen und zweistöckigen Luxushäusern im Stil von Japandi – eine harmonische Kombination aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Funktionalität. Raum, durchdachte Layouts und fortschrittliche Technologien schaffen eine ideale Umgebung für Leben und Erholung.
📌 Grundlegende Informationen:
Kategorie: Aus dem Bauer
Typ: Home
Gesamtfläche: 170 m2
Boden: 2
Blick aus den Fenstern: Berge. ⛰
Region: Sunny Beach, Bulgarien
Preis: 330.000 €
Preis pro m2: angegeben
✨ Planung und Ausstattung:
✅ Geräumiges Wohnzimmer, Küche und Esszimmer - 44 m2
✅ Hauptschlafzimmer mit Ankleideraum
✅ Zwei Babyzimmer
✅ Zwei Badezimmer + Toiletten
✅ Gästebad und Speisekammer
✅ Wäscherei und extra Schrank
✅ Zwei Terrassen und eine große Veranda - 15 m2
✅ Privater Hof und 2 Parkplätze
🛠️ Baugewerbe:
🚧 Der Bau hat schon begonnen!
⏳ Liefertermine werden angegeben (Käufe ist im Baustadium möglich)
🏘️ Einrichtungen im Komplex:
Eingang gepflastert
Grüne Zonen und Landschaftsgestaltung
Kinderspielplatz
Pool
Zugangskontrolle
Infrastruktur bequem für ganzjährig leben
💡 Smart Home: Integration von Smart Home Technologies
💳 Kaufbedingungen:
Die Zahlung in bar ist möglich, flexible Zahlungssysteme und Unterstützung bei der Auswahl der einzelnen Bedingungen werden angeboten.