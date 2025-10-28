🏔 Wohnung in Bansko redomod mit podzhmnicom

📍 Bansko, Balgariya

🚠 Bis zum Ruhestand

💰 Studios von 52 700 €

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📅 Händlerkomplex

Bansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Die Senaydia suda nahm eine zjaute cruglýy izd: zimoy für lyjams und snowbordom, letom für Wald, proglokami, pristyvom und tranquilim rhytmom Leben.

Im Verkauf Wohnungen in einer neuen Wohnanlage Mountain SPA Residence ist ein modernes Projekt mit einem Post-emnicom und alle Resorts.

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🏡 Aktuelle Fassung

Studio 30 m2

✔ 1

✔ Die bereite Abteilung.

✔ Die bequeme Planung

✔ Anflug dla ддыха und arendы

💰 Preis 52 700 €

Takje dostupnы quartirы mit 1 und 2 Schlafzimmern, Familienwohnungen und Penthäusern.

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🏢 O-Komplex

✔ Zakretia territoria

✔ Moderne Architektur

✔ Parken

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✔ professionelles Management

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Dila ownnikov preusmotrenы:

🏊 SPA-Komplex

♨️ Parnie und Wellness-Zone

💪 Trenaj ny sal

🍷 Restauration

🌿 Patio

📍 Rektum

✔ Gornolyzhnыy Postvomnik - 350 m

✔ Restaurat und Kaffee

✔ Supermarkt

✔ SPA und Thermalönje-Komplex

✔ Zentralbansko

✔ Goryni Pirin und Touristenroute

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💳 Ankaufsbedingungen

✔ Bronj

✔ Bei Unternehmen, die nicht in einem Mitgliedstaat ansässig sind, ist dies in dieser Spalte anzugeben.

✔ Fernbedienung

🔥 bei 100% beschweren Bonus und Geschenk vom Bauherrn - Skier, die Ihr Einkommen garantieren

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📈 Es ist eine interessante Option.

• Odin von Samyh popularyh Resort Balgarii

• vыsokiy prunus in der Saison

• Immobilien im Büro des Postboten

• der Eingang des Schlosstals, mit viel europäischem Resort

• Möglichkeit des Dorfes und Einkommen aus Arendí

🤝 Polnois Befreiungstransaktionen: Auswahl Abouts, Dokumentenprüfung, Fernkauf und Hilfe bei daljnayshay Arendoi.

📞 Schreibe oder poste die haltungen der haltung des tatsächlichen.