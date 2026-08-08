  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Mery Estate

Mery Estate

гр.Несебър,ул.Плиска 9
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
Русский
Unsere Makler in Bulgarien
Anelia Grozeva
Anelia Grozeva
Agenturen in der Nähe
ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Bulgarien, Sofia City
Wohnimmobilien 7
DREAM VISION BULGARIEN Ltd. wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen bietet Immobiliendienstleistungen vor allem im Bereich von Sofia. Unsere Agentur setzt auf eine enge Palette von motivierten und gut ausgebildeten Broker mit langjähriger Erfahrung. Unser Ruf an angesehene Fachleute unter Kund…
Eine Anfrage stellen
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bulgarien, Oblast Sofia-Stadt
Año de fundación de la compañía 2013
Wohnimmobilien 283 Gewerbeimmobilien 85 Grundstücke 37
Das Unternehmen wurde 2013 gegründet. Das Hauptziel der «Square» Agentur ist eine geeignete Hilfe beim Kauf oder Verkauf von Immobilien. Wir bemühen uns, neue Märkte außerhalb Bulgariens zu verbessern, zu betreten und für die Haltung gegenüber unseren Kunden bemerkenswert zu sein.Unsere Miss…
Eine Anfrage stellen
BESTAY PROPERTY LTD
Bulgarien, Oblast Sofia-Stadt
Año de fundación de la compañía 2004
Wohnimmobilien 17 Gewerbeimmobilien 11 Grundstücke 1
Bestay Property — eine Immobilienagentur, die Menschen unterstützt, ihre Heimat, Land oder andere Immobilien in Sofia und ganz Bulgarien zu finden oder zu verkaufen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Erfolge zu erzielen, indem wir Wohnungsinvestitionen, Büro, Hotel, Shop, Restaurant oder a…
Eine Anfrage stellen
Oazis realty
Bulgarien, Nessebar
Año de fundación de la compañía 2020
Wohnimmobilien 1823 Gewerbeimmobilien 128
Bulgarische Immobilienagentur «Oasis realty». Unsere eigene Datenbank umfasst mehr als 500 außergewöhnliche verifizierte Immobilien. Wir befinden uns an der Südküste des Landes in der Stadt Nesebar.Wir verkaufen Wohnungen, Häuser, Investitionsobjekte, primäre und sekundäre Immobilien. Außerd…
Eine Anfrage stellen
PRO Silver
CARE ESTATE BG
Bulgarien, Pomorie
Año de fundación de la compañía 2018
Wohnimmobilien 2
Ние сме Агенция за недвижими имоти КЕЪР ЕСТЕЙТ БГ, като препоръчваме на пазара за недвижими имоти повече от пет години. Агенцията не осигурява високо професионално съдействие при покупко - продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, гарантираща на клиента максимална сигурност и спок…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen