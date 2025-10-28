Wohnkomplex Novyj dom u mora

🔥 Start Verkauf an der Solarküste | 700 M zum Meer | Keine Servicegebühr

✅ Ab 54.900 Euro – erschwinglicher Eintritt in europäische Immobilien

🌊 ca. 700 Meter zum Cacao Beach

💶 zinslose Raten vom Entwickler und ohne monatliche Wartungsgebühr

Die neue Flachhaus-Wohnanlage befindet sich in einem ruhigen Teil von Sunny Beach, neben dem Fluss und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Dies ist eine erfolgreiche Lösung sowohl für Ihren eigenen Urlaub als auch für Investitionen mit anschließender Vermietung.

🏡 Über das Projekt

• 6 Stockwerke

• insgesamt 47 Wohnungen

• Inbetriebnahme - Mai 2028

Moderne stille Aufzüge der spanischen Produktion

• Energieeffiziente Rehau Fenster

• Baumit Wärmedämmung

• Wohnungen werden mit einem vollständigen Finish "schlüsselfertig" übertragen

🏠 Verfügbare Optionen

• Studios - ab 54.900 €

• 1 Schlafzimmer Wohnungen - ab 76.890 €

Nach Erhalt der Schlüssel können Sie die Wohnung sofort einrichten, umziehen oder mit der Vermietung beginnen.

🌿 Komplexe Infrastruktur

✔ Landschaft

✔ Offene Parkplätze und individuelle Garagen

✔ Aufzug

✔ Landschaftsgestaltung

✔ Tragbar

📍 Standort.

ca. 700 m zum Meer (7-10 Minuten zu Fuß)

Ca. 27 km zum internationalen Flughafen Burgas (25-30 Minuten mit dem Auto)

• Supermarkt – zu Fuß erreichbar

• Bushaltestelle in der Nähe

• Cafés, Restaurants, Apotheken und Geschäfte zu Fuß erreichbar

📈 Warum das Projekt interessant ist

✔ Gebührenfrei – ein seltener Vorteil für Bulgarien

✔ Modernes Haus mit einer kleinen Anzahl von Wohnungen

✔ Profitable Preise zu Beginn des Verkaufs

✔ Ratenzahlung

✔ Hohe Mietnachfrage während der Ferienzeit

✔ Potenzielle Wertsteigerung zum Zeitpunkt der Lieferung

Ihr Immobilienmakler in Bulgarien - Svetlana

Ich werde Ihnen helfen, die profitabelste Wohnung direkt vom Entwickler zu wählen, die volle Unterstützung der Transaktion durchzuführen, einschließlich Fernkauf.

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Die Kosten und Verfügbarkeit von Wohnungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich ändern.