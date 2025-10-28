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Wohnkomplex Novyj dom u mora

Nessebar, Bulgarien
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ID: 38168
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Nesebar
  • Stadt
    Nessebar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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🔥 Start Verkauf an der Solarküste | 700 M zum Meer | Keine Servicegebühr

✅ Ab 54.900 Euro – erschwinglicher Eintritt in europäische Immobilien
🌊 ca. 700 Meter zum Cacao Beach
💶 zinslose Raten vom Entwickler und ohne monatliche Wartungsgebühr

Die neue Flachhaus-Wohnanlage befindet sich in einem ruhigen Teil von Sunny Beach, neben dem Fluss und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Dies ist eine erfolgreiche Lösung sowohl für Ihren eigenen Urlaub als auch für Investitionen mit anschließender Vermietung.

🏡 Über das Projekt
• 6 Stockwerke
• insgesamt 47 Wohnungen
• Inbetriebnahme - Mai 2028
Moderne stille Aufzüge der spanischen Produktion
• Energieeffiziente Rehau Fenster
• Baumit Wärmedämmung
• Wohnungen werden mit einem vollständigen Finish "schlüsselfertig" übertragen

🏠 Verfügbare Optionen
• Studios - ab 54.900 €
• 1 Schlafzimmer Wohnungen - ab 76.890 €

Nach Erhalt der Schlüssel können Sie die Wohnung sofort einrichten, umziehen oder mit der Vermietung beginnen.

🌿 Komplexe Infrastruktur
✔ Landschaft
✔ Offene Parkplätze und individuelle Garagen
✔ Aufzug
✔ Landschaftsgestaltung
✔ Tragbar

📍 Standort.
ca. 700 m zum Meer (7-10 Minuten zu Fuß)
Ca. 27 km zum internationalen Flughafen Burgas (25-30 Minuten mit dem Auto)
• Supermarkt – zu Fuß erreichbar
• Bushaltestelle in der Nähe
• Cafés, Restaurants, Apotheken und Geschäfte zu Fuß erreichbar

📈 Warum das Projekt interessant ist
✔ Gebührenfrei – ein seltener Vorteil für Bulgarien
✔ Modernes Haus mit einer kleinen Anzahl von Wohnungen
✔ Profitable Preise zu Beginn des Verkaufs
✔ Ratenzahlung
✔ Hohe Mietnachfrage während der Ferienzeit
✔ Potenzielle Wertsteigerung zum Zeitpunkt der Lieferung

Ihr Immobilienmakler in Bulgarien - Svetlana

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