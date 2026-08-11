Niederlassungserlaubnis in Bulgarien

Über das Einwanderungsprogramm

Erhalten Sie eine Aufenthaltserlaubnis in Bulgarien auf der Grundlage der Registrierung einer Handelsvertretung eines ausländischen Unternehmens.

Das Programm eignet sich für Unternehmer, Unternehmensleiter, Mitarbeiter sowie Personen, die von Handelsvertretern einer ausländischen juristischen Person ernannt werden. Die Repräsentanz ist in der Bulgarischen Industrie- und Handelskammer registriert und führt keine kommerziellen Aktivitäten durch, sondern dient als Grundlage für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis.

Der Status wird für bis zu einem Jahr mit der Möglichkeit einer unbegrenzten Verlängerung ausgestellt. Nach fünf Jahren Aufenthalt ist es möglich, einen dauerhaften Aufenthalt und dann die bulgarische Staatsbürgerschaft in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes zu beantragen.