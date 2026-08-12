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Lagerräume in Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Lager in Karnobat, Bulgarien
Lager
Karnobat, Bulgarien
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Lager/Gebäude im Bereich des Bahnhofs der Stadt Ka…
$463,543
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Nils Ott Real Estates
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Lager 2 500 m² in Voluyak, Bulgarien
Lager 2 500 m²
Voluyak, Bulgarien
Fläche 2 500 m²
QUADRAT Agency offers to your attention a new warehouse, production and commercial base in t…
$1,67M
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