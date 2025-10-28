Wohnkomplex Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Ferienwohnungen am Meer in Bulgarien - der Verkauf
📍 Die Sonnenküste • Fregat's Rayon
🏖 5-10 Minuten zu Fuß zum Strand
💥 Seltenes Angebot zu Beginn des Baus - die besten Preise und Auswahl der Layouts
⭐Sachanlagen
✔ Ein Anwesen in der Nähe des Meeres
✔ Ruhige Lage in der Nähe des Strandes und der Infrastruktur
✔ Geeignet für Ferien, Mieten und Investitionen
✔ Neubau, moderne Planung
✔ Möglichkeit von interessenfreien Raten
🏡Verfügbare Optionen und Preise
Studios
• von 38 m2
• Preis ab $51,560
Wohnung mit 1 Schlafzimmer
• von 57 m2
• Preis ab $74,760
Apartments mit Balkon, großen Fenstern und komfortablen Layouts.
Geeignet für den persönlichen Gebrauch und für die Vermietung in der Hochsaison.
🚩Verfügbarkeit und aktuelle Stockwerke werden bei der Anwendung angegeben
💳Zahlungsplan
• Kaution - 2.000 €
30% – erste Rate, innerhalb 1 Monat nach Anzahlung bezahlt
• Interessierte Installationen bis zum Ende des Baus
✔ Keine Überzahlung.
✔ Transparente Bedingungen
✔ Günstig zu kaufen ohne den vollen Betrag zu Beginn
🏢Über das Projekt
• Modernes Wohngebäude des Resort-Formats
• Aufzug, Qualitätsmaterialien, Energieeffizienz
• Schutzbereich
• Geeignet für das ganzjährige Leben
• Möglichkeit eines späteren Leasings
📍Standort - Fregat Bezirk
• Wanderung zum Meer und Strände
• Geschäfte, Cafés, Restaurants in der Nähe
• Bequeme Kommunikation mit dem Zentrum des Resorts
• Eine der beliebtesten Gegenden von Sunny Beach
💼Begleitung
✔ Auswahl der Wohnungen für Ihre Zwecke
✔ Investitions- und Leasingberatung
✔ Vollständige Unterstützung der Transaktion
✔ Unterstützung vor Erhalt der Schlüssel
📞Schreiben oder rufen.
Ich werde Layouts, aktuelle Etagen senden und helfen, eine Wohnung zu einem Startpreis zu buchen.