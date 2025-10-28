  1. Realting.com
Wohnkomplex Solnecnyj bereg Umnyj vybor

Nessebar, Bulgarien
von
$60,349
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33130
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Nesebar
  • Stadt
    Nessebar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌴 Ferienwohnungen am Meer in Bulgarien - der Verkauf

📍 Die Sonnenküste • Fregat's Rayon
🏖 5-10 Minuten zu Fuß zum Strand

💥 Seltenes Angebot zu Beginn des Baus - die besten Preise und Auswahl der Layouts

⭐Sachanlagen

✔ Ein Anwesen in der Nähe des Meeres
✔ Ruhige Lage in der Nähe des Strandes und der Infrastruktur
✔ Geeignet für Ferien, Mieten und Investitionen
✔ Neubau, moderne Planung
✔ Möglichkeit von interessenfreien Raten

🏡Verfügbare Optionen und Preise

Studios
• von 38 m2
• Preis ab $51,560

Wohnung mit 1 Schlafzimmer
• von 57 m2
• Preis ab $74,760

Apartments mit Balkon, großen Fenstern und komfortablen Layouts.
Geeignet für den persönlichen Gebrauch und für die Vermietung in der Hochsaison.

🚩Verfügbarkeit und aktuelle Stockwerke werden bei der Anwendung angegeben

💳Zahlungsplan

• Kaution - 2.000 €
30% – erste Rate, innerhalb 1 Monat nach Anzahlung bezahlt
• Interessierte Installationen bis zum Ende des Baus

✔ Keine Überzahlung.
✔ Transparente Bedingungen
✔ Günstig zu kaufen ohne den vollen Betrag zu Beginn

🏢Über das Projekt

• Modernes Wohngebäude des Resort-Formats
• Aufzug, Qualitätsmaterialien, Energieeffizienz
• Schutzbereich
• Geeignet für das ganzjährige Leben
• Möglichkeit eines späteren Leasings

📍Standort - Fregat Bezirk

• Wanderung zum Meer und Strände
• Geschäfte, Cafés, Restaurants in der Nähe
• Bequeme Kommunikation mit dem Zentrum des Resorts
• Eine der beliebtesten Gegenden von Sunny Beach

💼Begleitung

✔ Auswahl der Wohnungen für Ihre Zwecke
✔ Investitions- und Leasingberatung
✔ Vollständige Unterstützung der Transaktion
✔ Unterstützung vor Erhalt der Schlüssel

📞Schreiben oder rufen.
Ich werde Layouts, aktuelle Etagen senden und helfen, eine Wohnung zu einem Startpreis zu buchen.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 38.8
Preis pro m², USD 1,555
Wohnungspreis, USD 60,349

Standort auf der Karte

Nessebar, Bulgarien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
