Wohnkomplex Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Ferienwohnungen am Meer in Bulgarien - der Verkauf

📍 Die Sonnenküste • Fregat's Rayon

🏖 5-10 Minuten zu Fuß zum Strand

💥 Seltenes Angebot zu Beginn des Baus - die besten Preise und Auswahl der Layouts

⭐Sachanlagen

✔ Ein Anwesen in der Nähe des Meeres

✔ Ruhige Lage in der Nähe des Strandes und der Infrastruktur

✔ Geeignet für Ferien, Mieten und Investitionen

✔ Neubau, moderne Planung

✔ Möglichkeit von interessenfreien Raten

🏡Verfügbare Optionen und Preise

Studios

• von 38 m2

• Preis ab $51,560

Wohnung mit 1 Schlafzimmer

• von 57 m2

• Preis ab $74,760

Apartments mit Balkon, großen Fenstern und komfortablen Layouts.

Geeignet für den persönlichen Gebrauch und für die Vermietung in der Hochsaison.

🚩Verfügbarkeit und aktuelle Stockwerke werden bei der Anwendung angegeben

💳Zahlungsplan

• Kaution - 2.000 €

30% – erste Rate, innerhalb 1 Monat nach Anzahlung bezahlt

• Interessierte Installationen bis zum Ende des Baus

✔ Keine Überzahlung.

✔ Transparente Bedingungen

✔ Günstig zu kaufen ohne den vollen Betrag zu Beginn

🏢Über das Projekt

• Modernes Wohngebäude des Resort-Formats

• Aufzug, Qualitätsmaterialien, Energieeffizienz

• Schutzbereich

• Geeignet für das ganzjährige Leben

• Möglichkeit eines späteren Leasings

📍Standort - Fregat Bezirk

• Wanderung zum Meer und Strände

• Geschäfte, Cafés, Restaurants in der Nähe

• Bequeme Kommunikation mit dem Zentrum des Resorts

• Eine der beliebtesten Gegenden von Sunny Beach

💼Begleitung

✔ Auswahl der Wohnungen für Ihre Zwecke

✔ Investitions- und Leasingberatung

✔ Vollständige Unterstützung der Transaktion

✔ Unterstützung vor Erhalt der Schlüssel

📞Schreiben oder rufen.

Ich werde Layouts, aktuelle Etagen senden und helfen, eine Wohnung zu einem Startpreis zu buchen.