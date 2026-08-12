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Mehrstöckige Wohnungen in Bulgarien

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Oblast Burgas
18
Nessebar
3
Sweti Wlas
8
Aheloy
4
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19 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
Wir bieten eine geräumige, stilvoll möblierte Maisonette-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und …
$320,409
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Zwei-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in erster…
$177,632
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung mit ein Schlafzimmern und teilweisem…
$177,632
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten eine möblierte Maisonette-Wohnung mit ein Schlafzimmern im Komplex Gerber Residen…
$77,005
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
Stockwerk 3/4
🏠 Geräumig für die ganze Familie: 4-Zimmer-Wohnung im Sunny Day 3Wir bieten zum Verkauf ein …
$129,431
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
🏛️ Doppellanges Luxe mit Meerblick und Bergen: Exklusives Mesonet in Villa FlorenceWir biete…
$319,790
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
ANTONIA: Erstaunliche Wohnung auf zwei Ebenen mit riesigen Terrassen!Wir bringen Ihnen ein e…
$121,364
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 2/3
🏔️ Land Luxus und geräumige Stadthaus: Vier Zimmer Mesonet für Übergang zum Grand Village (K…
$203,644
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung mit ein Schlafzimmern und Meerblick …
$175,295
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten eine geräumige, stilvoll möblierte Mehrzimmerwohnung mit teilweisem Meerblick und…
$279,168
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Stockwerk 5/6
🏛️ Two-storey mesonette im italienischen Stil mit 4 Terrassen: eine tolle Wohnung in Grand K…
$284,231
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Stockwerk 3
Passwort vergessen? ARTHUR: Fünf-Zimmer-Penthouse in drei Ebenen – der Inbegriff des Luxus i…
$669,437
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 2/5
🏛️ Die Tür und Stille des Innengartens: eine exklusive zweistöckige Mezzanine im ARTHUR LCDW…
$348,448
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 5/6
ANTUR: Exklusives 5-Zimmer-Penthouse mit 360° Panorama in St. Vlas!Wir bringen auf Ihre Aufm…
$344,720
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Ravda, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 5/6
Wir bieten eine geräumige, luxuriös möblierte Maisonette-Wohnung über zwei Etagen im Esteban…
$379,729
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/7
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung mit mehreren Zimmern und direktem Me…
$410,327
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/3
🌊 Panorama des Meeres und zwei Ebenen des Komforts: Ein luxuriöses Drei-Zimmer-Stadthaus in …
$114,272
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Bankja, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Bankja, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
ABOUT THE PROJECT Evergreen Bankya is a boutique residential complex that blends a peacef…
$271,848
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Wir bieten eine geräumige, möblierte Penthousewohnung mit MEER- und BERGBLICK im Antonia-Kom…
$327,275
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