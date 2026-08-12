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Sofia
6
Oblast Burgas
11
Nessebar
5
Sweti Wlas
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17 immobilienobjekte total found
Geschäft in Sweti Wlas, Bulgarien
Geschäft
Sweti Wlas, Bulgarien
Objektbeschreibung: Der Wohnkomplex Sea Dreams befindet sich im Ferienort Sveti Vlas und bie…
$189,068
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Nils Ott Real Estates
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Geschäft 61 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Geschäft 61 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
#33829742 Fertig! Zahnarzt in Sveti Vlas .Preis: 211,000 EuroLokalität: Sveti Vlas, Zar Sime…
$243,509
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Geschäft 170 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 170 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 170 m²
Stockwerk -1/4
#30986416 Zimmer 170 m2 in neue NessebarPreis: 94500 EuroLokalität: CENTER of NESSEBARGesamt…
$76,976
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TekceTekce
Geschäft 89 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 89 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 89 m²
Stockwerk -1/5
ID 30475356Ein geräumiger Geschäftsraum wird für ein Büro, ein Geschäft oder eine andere Ein…
$111,945
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Geschäft 57 m² in Burgas, Bulgarien
Geschäft 57 m²
Burgas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/1
ID 33399676 Kosten: 166 700 EuroLokalität: Sarafovo square, BurgasGesamtfläche des Speichers…
$189,269
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Geschäft 60 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 60 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 60 m²
Die Square Agency freut sich, Ihnen ein wunderbares Geschäft in Rozadnika Viertel auf Al anb…
$87,127
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Geschäft 45 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 45 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 45 m²
Stockwerk -1/4
ID 33624308 Gesamtfläche: 45 m2.Kosten 83.400 Euro (MwSt. nicht eingespeist)Boden: 1 (Griffb…
$91,171
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Geschäft 134 m² in Ravda, Bulgarien
Geschäft 134 m²
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Stockwerk 1
Kommerzielle Räumlichkeiten für einen Shop, Ravda Art der Immobilie: Gewerbeimmobilien Angeb…
$156,293
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Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
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Geschäft 22 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Geschäft 22 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 22 m²
Stockwerk -1/5
ID 30261198Ein Gewerberaum wird im Erdgeschoss in einem neu gebauten Einkaufszentrum angebot…
$38,661
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Geschäft 79 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 79 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 79 m²
Stockwerk -1/4
ID 30475352Ein geräumiger Geschäftsraum wird für ein Büro, ein Geschäft oder eine andere Ein…
$99,250
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Geschäft 17 m² in Lozenets, Bulgarien
Geschäft 17 m²
Lozenets, Bulgarien
Fläche 17 m²
Stockwerk -1/5
#28124872 Im Erdgeschoss eines 5-stöckigen Gebäudes, 200 m entfernt, werden ein Geschäft und…
$27,934
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Geschäft 123 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 123 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 123 m²
$126,908
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Geschäft in Nessebar, Bulgarien
Geschäft
Nessebar, Bulgarien
Etagenzahl 1
Wir bieten großzügige Gewerberäume im Komplex „Forum“, Ferienort. Sonnenstrand. Für die I…
$63,840
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Geschäft 60 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 60 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 60 m²
$70,309
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Geschäft 191 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 191 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 191 m²
$165,281
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Geschäft 52 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 52 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 52 m²
$29,205
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Geschäft 700 m² in Sofia, Bulgarien
Geschäft 700 m²
Sofia, Bulgarien
Fläche 700 m²
$789,628
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