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Studio-Wohnungen in Bulgarien

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Oblast Burgas
144
Nessebar
69
Sweti Wlas
46
Pomorie
3
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149 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 4/5
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Studio 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
$69,277
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Studio 1 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/6
⚓ POMORIYA: Ein gemütliches Studio in einem Wohnhaus ohne Support TaxisWir bieten zum Verkau…
$68,019
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 6
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten Ihnen eine geräumige ein-Zimmer-Wohnung in einem Wohngebäude mit niedrigen Nebenk…
$73,606
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Studio in Gospodinovo, Bulgarien
Studio
Gospodinovo, Bulgarien
$45,250
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Studio 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
$57,703
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/10
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Komplex Barceló Royal Beach im…
$86,883
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten ein möbliertes Ein-Zimmer-Apartment in Sunny Day 6 im Ferienort Sonnenstrand an. …
$36,247
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Der Wohnkomplex "Harmony Suites Monte Carlo" ist ein ausgezeichneter Vertreter der Premiumkl…
$71,467
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/8
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung im Majestic-Komplex in ERSTER MEERESLI…
$57,000
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3
SUN CITY 1: Geräumige Wohnung in einem ruhigen Teil von Sunny Beach!Wir bieten Ihnen eine to…
$81,107
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Studio 1 zimmer in Ravda, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/7
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/5
APHRODITE 1: Cozy studio with heated floors in Sunny Beach! We offer to your attention a stu…
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3/3
Wir bieten eine möblierte, geräumige Zweizimmerwohnung mit Panoramablick aufs Meer in der An…
$71,063
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/6
ZEITSCHRIFTEN Royal Sun: Geräumiges Studio in einem der beliebtesten Komplexe!Der Royal Sun …
$74,988
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Studio 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/5
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$73,609
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Studio 1 zimmer in Nesebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nesebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 1-Zimmer-Apartment in erster Strandreihe im Komplex Va…
$111,820
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Studio 1 zimmer in Ravda, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine möblierte 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau-Wohngebäude im Dorf Ravda an. Die…
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Studio 1 zimmer in Ravda, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/4
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte Ein-Zimmer-Wohnung in einem Neubau in Ravda an – ohne…
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Studio 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
$57,702
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte 1-Zimmer-Wohnung im Komplex „Rodina 1“ in Sveti Vlas an…
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/4
Gemütliche Studios mit panoramnыm vidom auf meer und gory!Wir bieten Ihnen Ihre Aufmerksamke…
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/7
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/6
🏗️ PERSPECTIVE AND COMFORT: MAGNOLIA 10 — START OF SALESIntroducing a new stage in the devel…
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment mit Meerblick im Komplex „Premier…
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Studio 1 zimmer in Burgas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Burgas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/6
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau im Wohnkomplex Meden…
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes Ein-Zimmer-Apartment im Wohnkomplex Garde…
$82,132
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Immobilienangaben in Bulgarien

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