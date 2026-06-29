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Chalets in Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Chalet 2 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Chalet 2 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein modernes Einfamilienhaus in Kamenar (Pomorie) zum Verkauf…
$227,756
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