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GINY DOM

Bulgarien, Burgas
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2021
Auf der Plattform
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2 jahre 9 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Webseite
Webseite
www.ginydom.com/bg
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Jetzt geschlossen
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Über die Agentur

Die Immobilienagentur Ginу Dom befasst sich mit der Vermittlung zwischen Verkäufern und Käufern von Immobilien.

Wir beschäftigen uns auch mit Bau- und Fertigungsreparaturarbeiten.

Wir vermitteln auch in größeren Investitionsprojekten.

Wir bieten eine Vielzahl von Immobilien in der Region Burgas an - zum Beispiel in den Ferienorten Sunny Beach, Nessebar, Sveti Vlas, Pomorie, Ravda, Sozopol, und viele andere Orte entlang der Schwarzmeerküste.

Wir sind bei Ihnen von Ihrer Suche nach einer Immobilie bis zu ihrem Kauf.

Wählen Sie uns und Sie werden die Traumimmobilie haben!

Dienstleistungen

- Vermittlung zwischen Verkäufern und Käufern von Immobilien

- Reparaturarbeiten an Bau- und Fertigarbeiten

- vermittelt in größeren Investitionsprojekten

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