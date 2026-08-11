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Niederlassungserlaubnis in Bulgarien

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Erhaltsfrist: von 3 monate
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Über das Einwanderungsprogramm

Das Programm zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis für ausländische Rentner in Bulgarien ermöglicht es Ihnen, sich legal im Land aufzuhalten, das europäische Gesundheitssystem zu nutzen, Bankkonten zu eröffnen, Immobilien zu kaufen und anschließend einen dauerhaften Aufenthalt und die Staatsbürgerschaft zu beantragen.

Grundlage ist der Erhalt einer staatlichen Rente im Wohnland. Es sind keine Immobilieninvestitionen erforderlich.

Das Programm ist besonders beliebt bei Rentnern in Israel, Russland, der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland und anderen Ländern aufgrund der niedrigen Registrierungskosten, der niedrigen Lebenshaltungskosten und eines milden Klimas.

Nach Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis kann der Ehepartner (a) einen Status im Rahmen des Familienzusammenführungsprogramms beantragen.

Vorteile
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