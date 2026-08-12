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Grundstücke in Bulgarien

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88 immobilienobjekte total found
Grundstück in Bryastovets, Bulgarien
Grundstück
Bryastovets, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
$160,416
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Grundstück in Kosharitsa, Bulgarien
Grundstück
Kosharitsa, Bulgarien
Wir bieten landwirtschaftliche Flächen mit Meerblick im Dorf Kosharitsa an. Das Grundstüc…
$45,452
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Grundstück in Marinka, Bulgarien
Grundstück
Marinka, Bulgarien
$44,432
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Grundstück in Tankovo, Bulgarien
Grundstück
Tankovo, Bulgarien
Objektbeschreibung: Grundstück als langfristige Investition zu verkaufen Wir bieten zum Ver…
$34,257
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Nils Ott Real Estates
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Grundstück in Marinka, Bulgarien
Grundstück
Marinka, Bulgarien
$19,158
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Grundstück in Nessebar, Bulgarien
Grundstück
Nessebar, Bulgarien
$317,369
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Grundstück in Pomorie, Bulgarien
Grundstück
Pomorie, Bulgarien
$61,195
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Grundstück in Kosharitsa, Bulgarien
Grundstück
Kosharitsa, Bulgarien
Wir bieten ein erschlossenes Baugrundstück im Dorf Kosharitsa an. Das Grundstück hat eine…
$141,017
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Grundstück in Nessebar, Bulgarien
Grundstück
Nessebar, Bulgarien
Предлагаем земельный участок с утверждённым ПРОЕКТОМ рядом с комплексом Sunny View Central н…
$578,996
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Grundstück in Kamenar, Bulgarien
Grundstück
Kamenar, Bulgarien
$22,966
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Grundstück in Nessebar, Bulgarien
Grundstück
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 2-Zimmer-Wohnung im gepflegten Wohn- und Ferienkom…
$45,708
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Grundstück in Chernomorets, Bulgarien
Grundstück
Chernomorets, Bulgarien
Fläche 6 686 m²
Wir bieten ein erschlossenes Baugrundstück für Wohnbebauung in Tschernomorez an. Das Grun…
$661,535
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Grundstück in Kosharitsa, Bulgarien
Grundstück
Kosharitsa, Bulgarien
Wir bieten ein erschlossenes Baugrundstück mit Meer- und Bergpanorama in Cholakova Cheshma, …
$765,693
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Grundstück in Burgas, Bulgarien
Grundstück
Burgas, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Tankovo, Bulgarien
Grundstück
Tankovo, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein attraktives Baugrundstück im Dorf Tankovo zum Verka…
$59,137
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Grundstück in Sredets, Bulgarien
Grundstück
Sredets, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Grundstück mit einer Fläche von 4570qm in der Nähe …
$23,177
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Grundstück in Pomorie, Bulgarien
Grundstück
Pomorie, Bulgarien
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein großzügiges Grundstück in der Küstenstadt Pomorie,…
$283,986
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Grundstück in Sweti Wlas, Bulgarien
Grundstück
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 467 m²
Wir bieten ein erschlossenes Baugrundstück mit Meerblick in Intsaraki, Sveti Vlas. Das Gr…
$70,247
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Grundstück in Kosharitsa, Bulgarien
Grundstück
Kosharitsa, Bulgarien
$63,474
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Grundstück in Sweti Wlas, Bulgarien
Grundstück
Sweti Wlas, Bulgarien
Objektbeschreibung: In der begehrten Gegend von Sveti Vlas, nur wenige Minuten vom Meer und …
$421,358
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Grundstück in Tankovo, Bulgarien
Grundstück
Tankovo, Bulgarien
Wir bieten landwirtschaftliche Nutzfläche im Dorf Tankovo ​​in der Region Burgas an. Das …
$75,479
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Grundstück in Lozenets, Bulgarien
Grundstück
Lozenets, Bulgarien
$265,436
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Grundstück in Kableshkovo, Bulgarien
Grundstück
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 2 638 m²
$12,579
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Grundstück in Obsor, Bulgarien
Grundstück
Obsor, Bulgarien
Fläche 14 561 m²
Vorbereitet für Baustelle in der Nähe eines der schönsten Strände der bulgarischen Schwarzme…
$1,38M
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Grundstück in Kosharitsa, Bulgarien
Grundstück
Kosharitsa, Bulgarien
Wir bieten ein erschlossenes Baugrundstück mit Meerblick im Dorf Kosharitsa zum Verkauf an. …
$93,348
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Grundstück in Medovo, Bulgarien
Grundstück
Medovo, Bulgarien
TEIL IN MEDOVA: Eine einmalige Gelegenheit mit Ihrem eigenen Mineralbrunnen!Im malerischen u…
$63,420
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Grundstück in Kamenar, Bulgarien
Grundstück
Kamenar, Bulgarien
$34,622
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Grundstück in Ravadinovo, Bulgarien
Grundstück
Ravadinovo, Bulgarien
Fläche 591 m²
$69,277
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Grundstück in Tankovo, Bulgarien
Grundstück
Tankovo, Bulgarien
Wir bieten landwirtschaftliche Nutzfläche im Dorf Tankovo ​​in der Region Burgas an. Das …
$73,156
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Grundstück in Nessebar, Bulgarien
Grundstück
Nessebar, Bulgarien
Fläche 4 847 m²
Wir bieten ein erschlossenes Baugrundstück für Wohnbebauung in Boruna, Sonnenstrand. Das …
$164,067
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