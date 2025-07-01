  1. Realting.com
Hüttendorf Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Pomorie, Bulgarien
von
$243,540
BTC
2.8968539
ETH
151.8364966
USDT
240 783.7302078
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
ID: 27341
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Pomorie

Über den Komplex

Русский Русский

Victoria Casablanca Zdessy kazhdy home entworfen mit zabotoy o Ihr Komfort und Gemütlichkeit.

📌 Grundinformationen

  • Kategorie: Der Sekundärverkauf

  • Typ: Home

  • Hauptplatz: 116 m2

  • Platz: 166 m2

  • Art des Endes: In pod

  • Region: Pomorie, Bolgariya

  • Preis: 209 000 €

  • Preis für m2: genau

✨ Vorteile des Komplexes

  • 🔹 2, 3 oder 4 Schlafzimmer

  • 🌳 Besitzen Sie Ihren privaten Raum der frischen Luft

  • 🚗 Privatparkplätze

  • 🏠 Gebäude im Lager

  • 🏊‍♂️ General Bassain

🛠️ Baugewerbe

  • ⏳ Baudauer: 20 Monate

📍 O Standorte

Victoria Casa überschwemmte in grünen und ruhigen Teilen die Region Pomorie, nicht weit vom Meer und brauchte Gorodskoy Infrastruktur. Die Balance zwischen dem natürlichen Garmonium und der Gorodskoy funktionalnostyu.

💳 Dienstleistungen und Service

Komplex bietet gibische Bedingungen Einkäufe. Takje dostupnы pulchnye formы паты.

Standort auf der Karte

Pomorie, Bulgarien

