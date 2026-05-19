Einwanderungsprogramme in Bulgarien

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Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Bulgarien
Niederlassungserlaubnis in Bulgarien
Bulgarien Bulgarien
von
$30,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
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