Wohnkomplex FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - ein neues Haus am Meer in St. Vlas!

🏡 Gemütlicher Boutique-Komplex nur 400 Meter vom Strand entfernt!

🔹 Modernes 5-stöckiges Gebäude

🔹 Nur 10 Apartments - für diejenigen, die Privatsphäre schätzen

🔹 Ferienwohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern (von 58 m2 bis 110 m2)

🔹 Geräumige Terrassen mit Blick

🔹 Offener Parkplatz mit der Möglichkeit, einen Platz zu kaufen

🔹 Sauberes Finish “schlüsselfertig”, Möbel auf Anfrage

🔹 Keine Wartungsgebühren

🏷️ Aktuelle Vorschläge (zweite Etage):

Up. No3 - 65.11 m2 - 99.900 €

Nr. 4 - 60,95 m2 - 97,500 €

Up. No5 - 66,72 m2 - 104,900 €

➕ Planung mit geräumigen Küchen-Wohnzimmern und Balkonen

📍 Ort:

✅ 400m zum Strand

✅ 250m zum Stadion

✅ 450m zum Supermarkt

✅ 600m zum Stadtzentrum

✅ 1,5 km zum Yachthafen Sveti Vlas

✅ Die gesamte städtische Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar

💰 Flexibler Zahlungsplan:

2000 € - Reserve

40% bis März 2025

30 % - Januar 2026

30% – Dezember 2026 (bei der Registrierung der Immobilie)

Fairview Vlas ist eine Harmonie von Natur und Komfort, ideal für Erholung, dauerhafte Residenz und Investition.

