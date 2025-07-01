Wohnkomplex FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - ein neues Haus am Meer in St. Vlas!
🏡 Gemütlicher Boutique-Komplex nur 400 Meter vom Strand entfernt!
🔹 Modernes 5-stöckiges Gebäude
🔹 Nur 10 Apartments - für diejenigen, die Privatsphäre schätzen
🔹 Ferienwohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern (von 58 m2 bis 110 m2)
🔹 Geräumige Terrassen mit Blick
🔹 Offener Parkplatz mit der Möglichkeit, einen Platz zu kaufen
🔹 Sauberes Finish “schlüsselfertig”, Möbel auf Anfrage
🔹 Keine Wartungsgebühren
🏷️ Aktuelle Vorschläge (zweite Etage):
Up. No3 - 65.11 m2 - 99.900 €
Nr. 4 - 60,95 m2 - 97,500 €
Up. No5 - 66,72 m2 - 104,900 €
➕ Planung mit geräumigen Küchen-Wohnzimmern und Balkonen
📍 Ort:
✅ 400m zum Strand
✅ 250m zum Stadion
✅ 450m zum Supermarkt
✅ 600m zum Stadtzentrum
✅ 1,5 km zum Yachthafen Sveti Vlas
✅ Die gesamte städtische Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar
💰 Flexibler Zahlungsplan:
2000 € - Reserve
40% bis März 2025
30 % - Januar 2026
30% – Dezember 2026 (bei der Registrierung der Immobilie)
Fairview Vlas ist eine Harmonie von Natur und Komfort, ideal für Erholung, dauerhafte Residenz und Investition.
📲 Schreiben Sie uns, um Pläne, Preis und Tour des Komplexes zu erhalten!