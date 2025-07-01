  1. Realting.com
Wohnkomplex FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

Sweti Wlas, Bulgarien
ID: 27351
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Nesebar
  • Stadt
    Sweti Wlas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Русский Русский

🌊 FAIRVIEW VLAS - ein neues Haus am Meer in St. Vlas!

🏡 Gemütlicher Boutique-Komplex nur 400 Meter vom Strand entfernt!

🔹 Modernes 5-stöckiges Gebäude
🔹 Nur 10 Apartments - für diejenigen, die Privatsphäre schätzen
🔹 Ferienwohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern (von 58 m2 bis 110 m2)
🔹 Geräumige Terrassen mit Blick
🔹 Offener Parkplatz mit der Möglichkeit, einen Platz zu kaufen
🔹 Sauberes Finish “schlüsselfertig”, Möbel auf Anfrage
🔹 Keine Wartungsgebühren

🏷️ Aktuelle Vorschläge (zweite Etage):

  • Up. No3 - 65.11 m2 - 99.900 €

  • Nr. 4 - 60,95 m2 - 97,500 €

  • Up. No5 - 66,72 m2 - 104,900 €
    ➕ Planung mit geräumigen Küchen-Wohnzimmern und Balkonen

📍 Ort:

✅ 400m zum Strand
✅ 250m zum Stadion
✅ 450m zum Supermarkt
✅ 600m zum Stadtzentrum
✅ 1,5 km zum Yachthafen Sveti Vlas
✅ Die gesamte städtische Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar

💰 Flexibler Zahlungsplan:

  • 2000 € - Reserve

  • 40% bis März 2025

  • 30 % - Januar 2026

  • 30% – Dezember 2026 (bei der Registrierung der Immobilie)

Fairview Vlas ist eine Harmonie von Natur und Komfort, ideal für Erholung, dauerhafte Residenz und Investition.

📲 Schreiben Sie uns, um Pläne, Preis und Tour des Komplexes zu erhalten!

Standort auf der Karte

Sweti Wlas, Bulgarien

