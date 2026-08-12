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Gewerbeimmobilien in Bulgarien

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Sofia
21
Oblast Burgas
432
Nessebar
129
Sweti Wlas
125
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505 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 17 m² in Ravda, Bulgarien
Gewerbefläche 17 m²
Ravda, Bulgarien
Fläche 17 m²
Stockwerk -1/6
ID 34349616Kosten: 20.000 EUR Gesamtfläche: 16.86 qm Fördersteuer: 100 Euro pro Jahr. Baupha…
$23,038
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Hotel 89 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 89 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Objektbeschreibung: Das Resort bietet: - Über 9.000 m² Grünfläche - 3 Außenpools - Teilwe…
$116,446
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Hotel 127 m² in Burgas, Bulgarien
Hotel 127 m²
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: Rudnik ist ein großes und sich schnell entwickelndes Viertel in Burgas, …
$252,747
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Hotel 140 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 140 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Eva ist eine gemütliche Wohnanlage im Kurort Sveti Vlas, in ru…
$346,272
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Gewerbefläche 90 m² in Nessebar, Bulgarien
Gewerbefläche 90 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 90 m²
Stockwerk -1/4
ID 34353994Wir bieten einen geräumigen Geschäftsraum für ein Büro, Geschäft oder jede andere…
$167,340
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Hotel 85 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 85 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$190,268
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Hotel 95 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 95 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Sun City 2 (Sun City 2) ist eine gemütliche Wohnanlage im beliebten Feri…
$130,294
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Hotel in Ravda, Bulgarien
Hotel
Ravda, Bulgarien
Objektbeschreibung: Hotel zum Verkauf in Ravda - Bulgarische Schwarzmeerküste Bebaute Fläch…
$866,813
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Gewerbefläche 50 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Gewerbefläche 50 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
Einkaufsraum im Komplex "Chateau Si Breeze", 1. Etage, Kosharitsa, Bulgarien, #34265710Koste…
$67,676
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Hotel 130 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 130 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$225,389
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Hotel 69 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 69 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Objektbeschreibung: Dieses helle, 69 m² große Ein-Zimmer-Apartment befindet sich im zweiten …
$157,892
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Hotel 43 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 43 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: Domus (Domus / Domus Extra) ist eine moderne Wohnanlage im Ferienort Sve…
$92,092
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Hotel 196 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Pomorie ist einer der bekanntesten Kur- und Badeorte Bulgariens. Er lieg…
$408,074
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Gewerbefläche 13 993 m² in Ravda, Bulgarien
Gewerbefläche 13 993 m²
Ravda, Bulgarien
Fläche 13 993 m²
ID 33784346 Fläche: 13,993 m2Lage: Burgas Region, allgemein. Nessebar, Ravda Dorf, Cheshmeta…
$1,10M
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Hotel 58 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 58 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen verschiedene Neubauwohnungen im modernen Fair Vie…
$119,597
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Hotel 1 475 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 1 475 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 475 m²
Stockwerk 1/5
PersonalausweisDas exklusive Apartmentgebäude mit dem Status eines Aparthotels mit Act 16 ha…
$1,96M
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Hotel 78 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 78 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Der Argish Partez-Komplex liegt 300 Meter vom Meer entfernt im Ferienort…
$203,783
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Gewerbefläche 3 085 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 3 085 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 3 085 m²
ID 33347146 Fläche: 3085 m2. Lage: Region Burgas, insgesamt. Pomorie, Akheloy, das Gebiet vo…
$28,280
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Hotel 118 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 118 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine geräumige und helle Dreizimmerwohnung im dri…
$330,007
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Hotel 100 m² in Oblast Burgas, Bulgarien
Hotel 100 m²
Oblast Burgas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Der Prostor-Komplex ist eine gemütliche Wohn- und Apartmentanlage im Küs…
$131,932
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Hotel 1 150 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 1 150 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 150 m²
Stockwerk 6/6
#26591254 Wir bieten ein 6-stöckiges Hotel Elizabeth in einer schönen, malerischen Lage an d…
$1,85M
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Hotel 120 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 120 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Das Wohngebäude in Sveti Vlas befindet sich in einer der schönsten Gegen…
$167,570
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Hotel 67 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 67 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Macon - Beschreibung der Anlage Macon ist eine moderne Wohn- und Apartm…
$122,962
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Gewerbefläche 305 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Gewerbefläche 305 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 305 m²
# 31170046Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück in der Regulierung im Zentrum von St…
$176,573
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Gewerbefläche 2 007 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 2 007 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 2 007 m²
ID 33293676Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück der Regelung ,Akheloy,Babata Bereic…
$128,126
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Hotel 60 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnanlage Sveti Nikola ist eine gemütliche Anlage im malerischen Ko…
$64,818
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Hotel 155 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 155 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Objektbeschreibung: Almond Hill Villas ist eine gemütliche, umzäunte Villenanlage in der mal…
$225,945
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Hotel 56 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Hotel 56 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Objektbeschreibung: Grand Village (Kosharitsa) Grand Village ist eine moderne, geschlossene…
$98,071
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Gewerbefläche in Burgas, Bulgarien
Gewerbefläche
Burgas, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen einen modernen, 1.000 m² großen Spa- und Fitnessbereich…
$2,20M
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Hotel 59 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 59 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Die Ferienanlage Vista Del Mar 2 ist ein moderner Wohnkomplex im Ferieno…
$85,531
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