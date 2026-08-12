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Büroräumen in Bulgarien

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Sofia
4
Oblast Burgas
6
Nessebar
5
Oblast Sofia-Stadt
4
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13 immobilienobjekte total found
Büro 42 m² in Nessebar, Bulgarien
Büro 42 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/6
Modernes Büro – Vigo Panorama Komplex, Nessebar Wir freuen uns, ein modernes Büro im Erdgesc…
$128,300
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Büro 105 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Büro 105 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
🏢 Gewerbeimmobilien in der Heiligen Vas: Vorbereitete GeschäftsobjektWir bieten einen geräum…
$258,863
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Büro 42 m² in Nessebar, Bulgarien
Büro 42 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
ZEITSCHRIFTEN Ein Büro im Seagull Viertel: Der perfekte Platz für Ihr Geschäft in Sunny Beac…
$74,787
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Gewerbeflächen im Ferienort Sunny Beach in Nessebar, Bulgarien
Gewerbeflächen im Ferienort Sunny Beach
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten Ihnen großzügige Gewerbeflächen im Ferienort Sonnenstrand. Die Immobilie umfas…
$117,901
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Büro 44 m² in Ruse, Bulgarien
Büro 44 m²
Ruse, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
Wir freuen uns, dieses helle und funktionale Büro zu vermieten, befindet sich im 5. Stock ei…
$303
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Büro 20 m² in Nessebar, Bulgarien
Büro 20 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 20 m²
Das perfekte Angebot, um Ihr Unternehmen oder eine profitable Investition in einem der belie…
$46,690
MwSt.
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Büro 12 m² in Ruse, Bulgarien
Büro 12 m²
Ruse, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 12 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten ein Büro mit einer Fläche von 12 qm, im 2. Stock eines charmanten aristokratische…
$60
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Büro 34 m² in Ruse, Bulgarien
Büro 34 m²
Ruse, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 2
Wir bieten ein Büro mit einer Fläche von 34 qm, im 2. Stock eines charmanten aristokratische…
$150
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Büro im Golden Dreams Komplex, Ferienort Sunny Beach in Nessebar, Bulgarien
Büro im Golden Dreams Komplex, Ferienort Sunny Beach
Nessebar, Bulgarien
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein geräumiges, unmöbliertes Büro im Komplex Golden Dreams im Ferienort Sonnenstr…
$97,773
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Büro 67 m² in Sofia, Bulgarien
Büro 67 m²
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 67 m²
$68,449
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Büro 59 m² in Sofia, Bulgarien
Büro 59 m²
Sofia, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 59 m²
$60,906
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Büro 100 m² in Sofia, Bulgarien
Büro 100 m²
Sofia, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 100 m²
$62,197
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Büro 36 m² in Sofia, Bulgarien
Büro 36 m²
Sofia, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 36 m²
$37,959
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