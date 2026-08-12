Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Bulgarien
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Bulgarien
Wie hoch ist der durchschnittliche Preis für Neubauwohnungen in Bulgarien?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Neubauten in Bulgarien liegt zwischen 1000 und 1500 Euro. Luxusimmobilien oder ein neues Gebäude in Bulgarien können doppelt so viel kosten.
Welche Vorteile hat der Kauf einer Neubauwohnung in Bulgarien?
Die gekaufte Wohnung eignet sich für den persönlichen Aufenthalt während der Badesaison. Liegt die Immobilie in einem beliebten Urlaubsgebiet, können Sie durch die Vermietung damit Geld verdienen. Bauträger bieten Wohnkomplexe in Bulgarien für jeden Geschmack an.
In welchen Städten werden in Bulgarien am aktivsten Immobilien in Wohnkomplexen gekauft?
Eine erhöhte Nachfrage ist in den Urlaubsgebieten Burgas, Varna und Sozopol. Auch der Verkauf von Wohnungen in der Hauptstadt Sofia schreitet zügig voran.
Welche Dokumente und Genehmigungen benötigt man für den Kauf einer Immobilie in Bulgarien? Müssen Steuern gezahlt werden?
Ausländische Käufer legen einen Reisepass, eine Bescheinigung über den Familienstand und eine Erklärung vor, die die Rechtmäßigkeit der Herkunft der Mittel bestätigt. Es ist keine Kaufgenehmigung erforderlich.
Für den Kauf von Immobilien wird eine Gemeindesteuer gezahlt, der 1,5 bis 3,5% des Katasterwerts der Wohnung beträgt. Es werden auch Notar- und Registrierungsgebühren erhoben, die 1 % bzw. 0,1 % des Marktpreises der Immobilie nicht überschreiten.
Für den Kauf von Immobilien wird eine Gemeindesteuer gezahlt, der 1,5 bis 3,5% des Katasterwerts der Wohnung beträgt. Es werden auch Notar- und Registrierungsgebühren erhoben, die 1 % bzw. 0,1 % des Marktpreises der Immobilie nicht überschreiten.