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Neubauten zum Verkauf in Bulgarien

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Gemeinde Warna
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Burgas
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Nesebar
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Sweti Wlas
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Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
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Wohnanlage Apartamenty v Bansko u gor
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Bansko, Bulgarien
von
$58,457
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
🏔 Wohnungen in Bansko by the mountains | Neues Clubprojekt | ab 51.400 €📍 Bansko, Bulgarien 🚠 Der Lift ist etwa 800 Meter entfernt. 🏡 Es gibt nur 43 Wohnungen im Projekt.📅 Inbetriebnahme - 2027Wenn Sie in Bansko waren, wissen Sie, warum Sie es lieben. Im Winter - Skifahren und verschneite Pi…
Immobilienagentur
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Hüttendorf Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
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Kosharitsa, Bulgarien
von
$384,727
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Grand Luxury Home ist ein exklusives Wohnprojekt mit einstöckigen und zweistöckigen Luxushäusern im Stil von Japandi – eine harmonische Kombination aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Funktionalität. Raum, durchdachte Layouts und fortschrittliche Technologien schaffen eine ideal…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
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Sweti Wlas, Bulgarien
von
$113,087
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
Invest Cafe
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TekceTekce
Hüttendorf Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Hüttendorf Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
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Pomorie, Bulgarien
von
$243,661
Victoria Casablanca Zdessy kazhdy home entworfen mit zabotoy o Ihr Komfort und Gemütlichkeit.📌 GrundinformationenKategorie: Der SekundärverkaufTyp: HomeHauptplatz: 116 m2Platz: 166 m2Art des Endes: In podRegion: Pomorie, BolgariyaPreis: 209 000 €Preis für m2: genau✨ Vorteile des Komplexes🔹 2…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
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Gemeinde Warna, Bulgarien
von
$84,134
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 6
Fläche 63 m²
1 Immobilienobjekt 1
🌊 Ferienwohnungen in Barna am Meer | Asparukhovo | Verzögerung 0% | Keine Wartung📍Bulgarien, Barna – Viertel von AcparukhovoModerne Wohnanlage im grünen Stadtteil Varna, neben dem Meer, Park und allen städtischen Infrastruktur.🏢 Der Komplex.Neue Wohnanlage mit moderner ArchitekturTief- und B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
81,824
Immobilienagentur
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Wohngebäude La Mer Home2
Wohngebäude La Mer Home2
Wohngebäude La Mer Home2
Nessebar, Bulgarien
von
$61,815
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Verkauf beginnen!!!Der Strand Neues Wohnhaus im Zentrum von Sunny Beach in der Nähe von Cacao Beach La Mer Home2 - entworfen mit modernem Leben im DenkenKeine Stützsteuer.700m vom MeerApartments sind schlüsselfertigFläche - ab 36,41 m2 Preise - ab 53 900 EUR2000 EUR - 20% Anzahlung - erste R…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
Aheloy, Bulgarien
von
$64,234
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 41–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Diese Wohnanlage besteht aus 174 Wohnungen, einschließlich Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, alle nach hohen Standards entworfen. Das Projekt verfügt über eine umfangreiche Business- und Freizeitinfrastruktur, um eine Vielzahl von Bewohnern und Besuchern, ob sie für Freizeit od…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
129,900
Wohnung 2 zimmer
109.0
239,700
Studio
40.6
79,285
Bauherr
Libro Group
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Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nessebar, Bulgarien
von
$60,349
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 39 m²
1 Immobilienobjekt 1
🌴 Ferienwohnungen am Meer in Bulgarien - der Verkauf📍 Die Sonnenküste • Fregat's Rayon🏖 5-10 Minuten zu Fuß zum Strand💥 Seltenes Angebot zu Beginn des Baus - die besten Preise und Auswahl der Layouts⭐Sachanlagen✔ Ein Anwesen in der Nähe des Meeres✔ Ruhige Lage in der Nähe des Strandes und de…
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Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
Nessebar, Bulgarien
von
$68,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Verkauf beginnen!!!Sunny Beach Wohnanlage "MAGNOLIA 8" 700 m vom MeerApartments sind schlüsselfertigTief- und TiefgaragenStudios: ab 38.48 m2 Zwei-Zimmer: ab 56.88 m2Preise: von 1,550 € m2 bis 2.300 € m22000 EUR - Anzahlung 30% - erste Rate, innerhalb von 1 Monat ab dem Datum der Einzahlung …
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Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
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Byala, Bulgarien
von
$57,899
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 67–97 m²
2 Immobilienobjekte 2
Byala Sun Residence ist eine moderne Wohnanlage am Meer in der Ortschaft Byala (Bulgarien). Das Projekt verbindet Frieden und Komfort mit modernen Annehmlichkeiten und bietet Unterkunft für Freizeit, dauerhafte Residenz oder Investition.Lage: nur 200 Meter vom Strand, 800 m zum Stadtzentrum.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0
90,017
Wohnung 2 zimmer
97.0
143,513
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohngebäude Burgas
Wohngebäude Burgas
Wohngebäude Burgas
Wohngebäude Burgas
Wohngebäude Burgas
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Wohngebäude Burgas
Burgas, Bulgarien
von
$42,386
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Entdecken Sie "SELENA" - Ihr neues Zuhause in Burgas!Wir präsentieren Ihnen den Wohnkomplex "SELENA" - ein modernes Projekt,Das Hotel liegt in der malerischen und dynamisch sich entwickelnden Gegend von Meden Rudnik,Gebiet B, Burgas. SELENA bietet die perfekte Kombination aus Komfort, Qualit…
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Bulgarian Expert
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Bulgarian Expert
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Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
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Wohnanlage Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Obidim, Bulgarien
von
$60,014
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
🏔 Wohnung in Bansko redomod mit podzhmnicom📍 Bansko, Balgariya🚠 Bis zum Ruhestand💰 Studios von 52 700 €♪📅 HändlerkomplexBansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Die Senaydia suda nahm eine zjaute cruglýy izd: zimoy für lyjams und snowbordom, letom für Wald, proglokami, pristyvom u…
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Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
Wohnanlage Novyj dom u mora
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Wohnanlage Novyj dom u mora
Nessebar, Bulgarien
von
$62,727
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 6
🔥 Start Verkauf an der Solarküste | 700 M zum Meer | Keine Servicegebühr✅ Ab 54.900 Euro – erschwinglicher Eintritt in europäische Immobilien🌊 ca. 700 Meter zum Cacao Beach💶 zinslose Raten vom Entwickler und ohne monatliche WartungsgebührDie neue Flachhaus-Wohnanlage befindet sich in einem r…
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Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Wlas, Bulgarien
von
$127,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 39–62 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxusleben an der KüsteBereit für die Sommersaison 2027!Atemberaubende geräumige Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und PenthäuserWer möchte nicht ein unvergessliches Sommerleben am Strand genießen?Faszinierende Sonnenuntergänge, gut ausgestattetes Interieur und das herrliche Terr…
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Wohngebäude ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Wohngebäude ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
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Wohngebäude ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarien
von
$111,387
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🌊 Succeed your buy apartment in 400 Meter vom Platz in Nessebre!🔹 ♪ Bereit zu Hause?🔹 Keine Gebühr für den Service!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG oder Docks in Arendu🔹 Nachbarschaft🔹 Teile: eine begabte Harfe oder Terrasse 11,4 m2!🔹 Preis ab 95 590 €💎 Im Komplex:✅ Spornыe 2 and 3-konna…
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Bulgarien

Immobilieninvestitionen in Bulgarien: Preisanalyse und detaillierter Kaufratgeber
Immobilieninvestitionen in Bulgarien: Preisanalyse und detaillierter Kaufratgeber

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Bulgarien

Wie hoch ist der durchschnittliche Preis für Neubauwohnungen in Bulgarien?

Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Neubauten in Bulgarien liegt zwischen 1000 und 1500 Euro. Luxusimmobilien oder ein neues Gebäude in Bulgarien können doppelt so viel kosten.

Welche Vorteile hat der Kauf einer Neubauwohnung in Bulgarien?

Die gekaufte Wohnung eignet sich für den persönlichen Aufenthalt während der Badesaison. Liegt die Immobilie in einem beliebten Urlaubsgebiet, können Sie durch die Vermietung damit Geld verdienen. Bauträger bieten Wohnkomplexe in Bulgarien für jeden Geschmack an.

In welchen Städten werden in Bulgarien am aktivsten Immobilien in Wohnkomplexen gekauft?

Eine erhöhte Nachfrage ist in den Urlaubsgebieten Burgas, Varna und Sozopol. Auch der Verkauf von Wohnungen in der Hauptstadt Sofia schreitet zügig voran.

Welche Dokumente und Genehmigungen benötigt man für den Kauf einer Immobilie in Bulgarien? Müssen Steuern gezahlt werden?

Ausländische Käufer legen einen Reisepass, eine Bescheinigung über den Familienstand und eine Erklärung vor, die die Rechtmäßigkeit der Herkunft der Mittel bestätigt. Es ist keine Kaufgenehmigung erforderlich.
Für den Kauf von Immobilien wird eine Gemeindesteuer gezahlt, der 1,5 bis 3,5% des Katasterwerts der Wohnung beträgt. Es werden auch Notar- und Registrierungsgebühren erhoben, die 1 % bzw. 0,1 % des Marktpreises der Immobilie nicht überschreiten.
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