Nataliya Home

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Yana Galyurova
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ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Bulgarien, Sofia City
Wohnimmobilien 7
DREAM VISION BULGARIEN Ltd. wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen bietet Immobiliendienstleistungen vor allem im Bereich von Sofia. Unsere Agentur setzt auf eine enge Palette von motivierten und gut ausgebildeten Broker mit langjähriger Erfahrung. Unser Ruf an angesehene Fachleute unter Kund…
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Hit Properties
Bulgarien, Burgas
Wohnimmobilien 6
Bulgarien ist ein Land mit einem niedrigen Einkommen und einer heterogenen Infrastruktur, die es nicht verhindert, auf der Liste der attraktivsten Länder für Investitionen in Immobilien zu bleiben.Es ist nicht nur unter Belarussen, Russen und Ukrainern gefragt; vor kurzem haben die Einwohner…
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Dream Home
Bulgarien, Warna
Wohnimmobilien 632
Die Firma Dream Home wurde vor mehr als 10 Jahren in der Stadt Varna, Bulgarien gegründet. Heute sind wir das größte dynamisch entwickelnde Unternehmen der Branche.Unsere Hauptvorteile:Erhebliche Erfahrung;Professionalität und etablierter Ruf;Große Datenbank von Immobilienobjekten;Unser eige…
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My Sunny Bulgaria
Bulgarien, Swilengrad
Año de fundación de la compañía 2007
Wohnimmobilien 7 Langfristige Vermietung 1
Wir von "MySunnyBulgaria" sind ein Unternehmen mit einem jungen und dynamischen Team, das sich auf den Bereich der professionellen Mediation für den Verkauf, Handel oder die Vermietung von Beziehungen für alle Arten von Immobilien – Wohnen, Gewerbe, Büro, spezialisiert hat, Industrie, Grunds…
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Avrora Plus
Bulgarien, Burgas
Año de fundación de la compañía 2002
Wohnimmobilien 19 Gewerbeimmobilien 1 Grundstücke 7
Die Agentur AURORA PLUS ist Mitglied der NREA (Bulgarische Vereinigung von Immobilienagenturen), die seit mehr als 15 Jahren am bulgarischen Immobilienmarkt tätig ist. Verkauf und Miete von städtischen und Resort-Gehäuse, Häuser, Grundstücke für Entwicklung, und Gewerbeimmobilien. Mitglied: …
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