Avrora Plus

Wir haben eine langjährige Erfahrung im Bereich des bulgarischen Immobilienverkaufs. Wir bieten weiterhin folgende Dienstleistungen an: — Kauf von Immobilien in Bulgarien, einschließlich aller See- und Skigebiete, der Städte Burgas, Varna, Landhäuser, Grundstücke für verschiedene Zwecke, Geschäftsobjekte; — Verkauf von Immobilien in Bulgarien, allen Seebädern in Bulgarien, den Städten Burgas, Varna, Landhäusern, kommerziellen Einrichtungen für verschiedene Zwecke: Restaurants, Geschäfte, Büroflächen, Räumlichkeiten für die Führung jeglicher Art in Bulgarien ( Schönheitssalon, Bäckerei, Reparatur, Service, Aufnahmestudio, Medizin- oder Fitnesscenter ); — In den letzten Jahren haben wir in Bulgarien aktiv Mietimmobilienaktivitäten entwickelt, um das Grundstück am Meer zu fördern, und wir waren ziemlich erfolgreich! Über unsere Agentur können Sie Ihre eigenen Wohnungen in Bulgarien vermieten oder Wohnungen für sich selbst mieten. Wir sind professionell im Service tätig und führen die umfassende Realisierung der Arbeit durch: Vorbereitung einer Wohnung zur Miete, Einrichtung einer Wohnung, Suche nach Kunden, Buchung, Treffen Sie die Gäste am Flughafen und 24-Stunden-Check-in, Putzen, Berechnungen, Zahlung von Versorgungsunternehmen und Steuern in Bulgarien, Einkaufsservice für Gäste, Autovermietung; — Beantragung eines bulgarischen Touristenvisums, eines bulgarischen Immobilienvisums und eines D-Visums; — Sie können Flugtickets nach Bulgarien auch für Linien- oder Nachtflüge über unser Unternehmen oder unsere Partner kaufen, — Versicherungsantrag in Bulgarien; — Für diejenigen, die in Bulgarien rechtliche Unterstützung benötigen, um Dokumente für eine Kauf- und Verkaufstransaktion in Bulgarien vorzubereiten, bieten wir alle erforderlichen Dienstleistungen an, einschließlich Rechtsberatung zu Immobilien und Registrierung einer Aufenthaltserlaubnis in Bulgarien.