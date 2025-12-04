  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bulgarien

Nesebar
3
Oblast Burgas
3
Sweti Wlas
2
Oblast Warna
1
Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Wlas, Bulgarien
von
$113,087
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - ein neues Haus am Meer in St. Vlas!🏡 Gemütlicher Boutique-Komplex nur 400 Meter vom Strand entfernt!🔹 Modernes 5-stöckiges Gebäude🔹 Nur 10 Apartments - für diejenigen, die Privatsphäre schätzen🔹 Ferienwohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern (von 58 m2 bis 110 m2)🔹 Geräumige Ter…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarien
von
$57,899
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 38–97 m²
3 Immobilienobjekte 3
Byala Sun Residence ist eine moderne Wohnanlage am Meer in der Ortschaft Byala (Bulgarien). Das Projekt verbindet Frieden und Komfort mit modernen Annehmlichkeiten und bietet Unterkunft für Freizeit, dauerhafte Residenz oder Investition.Lage: nur 200 Meter vom Strand, 800 m zum Stadtzentrum.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0 – 67.0
57,759 – 90,721
Wohnung 2 zimmer
97.0
144,634
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarien
von
$111,387
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🌊 Succeed your buy apartment in 400 Meter vom Platz in Nessebre!🔹 ♪ Bereit zu Hause?🔹 Keine Gebühr für den Service!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG oder Docks in Arendu🔹 Nachbarschaft🔹 Teile: eine begabte Harfe oder Terrasse 11,4 m2!🔹 Preis ab 95 590 €
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Wlas, Bulgarien
von
$127,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 39–62 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxusleben an der KüsteBereit für die Sommersaison 2027!Atemberaubende geräumige Studios, 1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen, und PenthäuserWer will kein unvergessliches Sommerleben am Strand genießen?Mesmerisierende Sonnenuntergänge, gut ausgestattete Innenräume und das herrliche Gebiet des Apa…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
