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Wohnimmobilien in Sofia City, Bulgarien

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Sofia
250
Bankja
3
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/6
DREAM SEEN IMMOVABLE IMMUNITÄTEN Er verkauft vierstöckige Wohnung mit ACT 16 in Manastirski …
$438,403
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 90 m²
$154,629
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Wohnung in Pantscharewo, Bulgarien
Wohnung
Pantscharewo, Bulgarien
Fläche 253 m²
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von fünf Einfamilienhäusern, in einer ruhigen und ruhig…
$635,350
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 64 m²
$251,464
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/9
NO COMISION VON THE BUYER!!! DREAM SEEN IMMOVABLE IMMUNITÄTEN Zu verkaufen ist zwei Schlafzi…
$232,922
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Wohnung 3 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
$179,044
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Die Agentur "Kvadrat" freut sich, Ihnen ein Apartment mit 2 Schlafzimmern im Stadtteil Obely…
$109,287
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
$346,674
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Wohnung 1 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
$52,318
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 78 m²
$270,442
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 149 m²
$705,759
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Haus 7 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 7
Fläche 330 m²
$334,835
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
$91,847
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 70 m²
Wir präsentieren Ihnen das neueste Projekt in der Stadt Sofia von einem Investor mit 15 Jahr…
$225,368
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Wohnung 3 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
$133,702
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Studio 1 zimmer in Sofia, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 7/9
O Tddelno -Said -Said -Divine Squads of Superior Undemets of the Pranch of Pandy, a non -li…
Preis auf Anfrage
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Haus in Vladaya, Bulgarien
Haus
Vladaya, Bulgarien
$585,886
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 164 m²
$596,633
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine komfortable 3-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage von Sofia…
$474,258
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sofia, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
$209,254
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 135 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren eine exklusiv renovierte und vollständig möblierte 4-Zi…
$568,182
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Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
$189,531
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 3
Fläche 131 m²
$117,685
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/5
Nein, nein! DREAM SEEN IMMOVABLE IMMUNITÄTEN Zu verkaufen ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Dr…
$350,687
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Haus 6 zimmer in Sofia, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 6
Fläche 250 m²
Die Agentur "Kvadrat" freut sich, Ihnen ein schönes sonniges Haus im ausgezeichneten Viertel…
$290,656
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Haus 3 zimmer in Bankja, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Bankja, Bulgarien
Zimmer 3
Fläche 200 m²
$267,403
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 68 m²
$264,511
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 70 m²
$183,853
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Reihenhaus in Sofia, Bulgarien
Reihenhaus
Sofia, Bulgarien
$987,176
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International real estate agency Habita
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 93 m²
Stockwerk 5/7
Nein, nein! DREAM SEEN IMMOVABLE IMMUNITÄTEN Er verkauft ein Schlafzimmer-Wohnung auf einer …
$234,428
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