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Wohnimmobilien in Balchik, Bulgarien

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54 immobilienobjekte total found
Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 45 m²
Neubau in Balchik mit herrlichem MeerblickStandortDas Gebäude befindet sich 1 km vom Meer en…
$63,326
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Wohnung 4 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Stockwerk 3/3
ID 33567720 Es wird zum Verkauf angeboten: Dreistöckige Villa mit Panoramablick auf das Meer…
$202,000
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Fläche 26 m²
Apartments in einem neu gebauten Wohnhaus im Ferienort Kranevo, 30 km von VarnaStandortKrane…
$49,411
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DD CO DEDD CO DE
Haus 5 zimmer in Rogachevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Rogachevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 2/2
#30402716 Die Siedlung: Rogachevo Dorf, Balchik.Gesamtfläche des Grundstücks: 2,457 qm.Gebäu…
$842,765
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Villa in Baltschik, Bulgarien
Villa
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 2 450 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein neu erbautes Haus nach hohen EU-Standards. Es befi…
$233,171
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 757 m²
Stockwerk 1/3
ID 33554890 Es wird zum Verkauf angeboten: Drei dreistöckige Villen mit Panoramablick auf da…
$617,544
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LDV InvestLDV Invest
Haus 8 zimmer in Obrochishte, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Obrochishte, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villa Sorrento Italiana – Luxus Villa mit Meerblick mit Pool, Garagen und zwei unabhängigen …
$601,038
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Gurkovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Gurkovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses einstöckige Haus in einem großen und sehr gut ausgebauten Dorf in der…
$39,445
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/5
IBG Real Estates freut sich, diese voll möblierte und ausgestattete Ein-Zimmer-Wohnung im dr…
$80,087
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/4
Wir freuen uns, diese charmante Ein-Zimmer-Maisonette, in einem kleinen und gepflegten Kompl…
$96,870
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 73 m²
Wohnanlage in Balchik an der nördlichen Schwarzmeerküste Bulgariens Standort Die Anlage bef…
$140,626
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Komfortable möblierte Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem Wohnkomplex befindet sich 5 km von…
$73,245
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Haus 5 zimmer in Kranevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kranevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Stockwerk 3/4
#27360946 Wir bieten zwei Etagen eines Hauses im Dorf Kranevo, Dobrich, in einem ruhigen mal…
$252,898
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Haus 6 Schlafzimmer in Bezvoditsa, Bulgarien
Haus 6 Schlafzimmer
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 1 200 m²
Objektbeschreibung: Schönes, großes Haus auf zwei Ebenen in einem ruhigen Dorf mit einem kle…
$187,474
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Bezvoditsa, Bulgarien
Villa
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 430 m²
Objektbeschreibung: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI Zum Verkauf stehen zwei Häuser, die…
$216,678
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Rogachevo, Bulgarien
Wohnung
Rogachevo, Bulgarien
Möbliertes Haus in einem Hüttenkomplex nur 25 km von VarnaStandortDer Komplex befindet sich …
$165,674
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 73 m²
Der Komplex liegt nur wenige Minuten vom Zentrum von Balchik und dem Strand entfernt, in unm…
$89,878
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 3/4
Wir freuen uns, diese wunderschön renovierte Maisonette-Wohnung, in der charmanten Gegend, O…
$167,297
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung in Tsarkva, Bulgarien
Wohnung
Tsarkva, Bulgarien
Modernes neues Haus mit Annehmlichkeiten in einer malerischen Gegend in der Nähe der Stadt B…
$249,091
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Gebäude für 8 Wohnungen in Kranevo mit Schwimmbad, Grill, 2 Büros.Die Gesamtfläche des Gebäu…
$719,199
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Haus 4 zimmer in Liahovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Liahovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses charmante Einfamilienhaus in einem gut ausgebauten Dorf nur 15 km vom…
$82,645
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 5/5
Wir freuen uns, diese geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung zu verkaufen, die sich im 5. Stock im re…
$103,709
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 3/5
IBG Real Estates freut sich, diese große und elegante Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock i…
$138,279
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Wohnung in Senokos, Bulgarien
Wohnung
Senokos, Bulgarien
Ein neu gebautes Haus mit Annehmlichkeiten und einem Grundstück in einem ruhigen Dorf, 15 km…
$183,853
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Etage im renommi…
$66,966
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 2/5
Wir freuen uns, diese Zwei-Zimmer-Wohnung im 2. Stock im Lighthouse Golf Resort, Balchik. Li…
$62,979
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Fläche 53 m²
Neues modernes Gebäude mit Blick auf das Meer und den Park im Feriendorf Kranevo, 28 km von …
$63,587
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Haus in der Nähe des Botanischen Gartens von Balchik, 40 km von VarnaStandortDas Haus befind…
$180,207
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, Ihnen diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung im 2. Stock im renommiert…
$49,647
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 98 m²
Ein geschlossener Wohnkomplex in der Stadt Balchik an der nördlichen Schwarzmeerküste Bulgar…
$108,833
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