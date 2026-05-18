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Niederlassungserlaubnis in Bulgarien

Bulgarien Bulgarien
Erhaltsfrist: von 1 monate
Kosten: von
$30,000
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Niederlassungserlaubnis in Bulgarien
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Über das Einwanderungsprogramm

Umfassender Dienst für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage eines Unternehmens:

  • Anmeldung
  • Bankkonto
  • Aufenthaltserlaubnis für den Gründer

Zusätzliche Leistungen:

  • Suche nach Immobilien für Büro und andere Zwecke für Unternehmen oder für das Leben
  • Genehmigungsdokumentation für Unternehmen
  • Unternehmensunterstützung (Gesetzgeber + Buchhalter)
Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 1 monate
Kosten
Kosten
von
$30,000
Dauer
Dauer
1 monate
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