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Wohnkomplex Apartamenty v Bansko u gor

Bansko, Bulgarien
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ID: 38155
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Blagoewgrad
  • Nachbarschaft
    Bansko

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

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🏔 Wohnungen in Bansko by the mountains | Neues Clubprojekt | ab 51.400 €

📍 Bansko, Bulgarien 🚠 Der Lift ist etwa 800 Meter entfernt. 🏡 Es gibt nur 43 Wohnungen im Projekt.

📅 Inbetriebnahme - 2027

Wenn Sie in Bansko waren, wissen Sie, warum Sie es lieben. Im Winter - Skifahren und verschneite Pisten von Pirin, im Sommer - Bergluft, Spaziergänge im Nationalpark, Restaurants und die ruhige Atmosphäre einer kleinen europäischen Stadt.

Wohnung zum Verkauf in der neuen Wohnanlage RADA Boutique Residence, die in einem ruhigen Teil der Stadt in der Nähe des historischen Zentrums gebaut wird.

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🏡 Aktuelle Fassung

Studio 36,93 m2

✔ 1. Stock

✔ Layout

✔ Panorama

✔ Feuerstelle

✔ Bergblick

💰 Kosten - 51.400 Euro

Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern, Familienwohnungen und Penthäuser stehen ebenfalls zur Verfügung.

-----------

🏢 Über das Projekt

✔ Nur 43 Wohnungen.

✔ alpine Architektur

✔ Natürliche Materialien bei der Dekoration von Fassaden

✔ Terrassen

✔ unterirdisch

✔ gated

-----------

Bewohner werden zur Verfügung gestellt mit:

♨️ Spa-Bereich

Dampf- und Ruhebereiche

🌿 Innenhof

🚗 Parkplätze

🔒 kontrollierter Zugang

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📍 Was kommt als nächstes?

• Historisches Zentrum von Bansko

• Restaurants und Cafés

• Supermärkte

• SPA-Komplexe

• Skiinfrastruktur

• Wanderwege in den Pirin Mountains

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💳 Kaufbedingungen

✔ Reservierung - 2.000 €

✔ Ratenzahlung

✔ Gehaltsabrechnung

Dieses Projekt eignet sich sowohl für Ihren eigenen Urlaub als auch für die Miete.

Neue Kammerkomplexe in Bansko werden kleiner, so dass solche Objekte bei Käufern aus verschiedenen Ländern Europas traditionell gefragt sind.

-----------

📞 Schreibe oder rufe an - ich sende dir aktuelle Pläne, Preise und sage dir, welche Wohnungen jetzt verfügbar sind, und arrangiere ein Treffen mit dem Entwickler, um die Nuancen und Kaufbedingungen zu besprechen.

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Bansko, Bulgarien

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