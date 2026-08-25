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Nils Ott Real Estates

Bulgarien, Gemeinde Warna
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2 jahre 9 Monate
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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www.nilsott.com
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Über die Agentur

Nils Ott Real Estate Group

Die Nils Ott Real Estate Group ist ein international tätiges Immobilienunternehmen, das weltweit aktiv ist und exklusive Immobilienlösungen sowie attraktive Investitionsmöglichkeiten auf globalen Märkten bietet.

Wir arbeiten mit Privatkunden und Investoren zusammen, die mehr als Standardangebote erwarten — und bieten ihnen exklusiven Zugang zu ausgewählten Immobilien, direkte Zusammenarbeit mit Bauträgern sowie eine umfassende Betreuung in jeder Phase des Prozesses.

Unsere Expertise umfasst:

  • internationale Immobilieninvestitionen

  • Relocation und Lifestyle-Veränderungen

  • ganzheitliche Betreuung rund um Immobilien (Full-Service)

Mit einer starken Basis auf dem bulgarischen Markt — einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Küstenmärkte Europas — eröffnen wir unseren Kunden einzigartige Möglichkeiten für ein neues Leben am Meer sowie für renditestarke Investitionen.

Unser Ansatz basiert auf:

  • globaler Perspektive 🌍

  • fundierter lokaler Expertise 📍

  • deutscher Präzision 🇩🇪

Von der Auswahl der passenden Immobilie über die rechtliche Abwicklung bis hin zur Relocation und langfristigen Verwaltung bieten wir einen vollständigen Rundum-Service — zuverlässig und sorgenfrei.

Wir verkaufen nicht einfach Immobilien.
Wir schaffen Chancen, sichern Investitionen und begleiten unsere Kunden auf dem Weg zu einem neuen Leben — überall auf der Welt.

Nils Ott — Immobilien ohne Grenzen.

reiheit oder lukrative Rendite genießen. Dafür geben wir alles!

Dienstleistungen

Unsere Leistungen

Bei der Nils Ott Real Estate Group bieten wir ein umfassendes Spektrum an Immobiliendienstleistungen für internationale Kunden, Investoren und alle, die eine reibungslose Relocation anstreben.

Unsere Leistungen umfassen:

Internationale Immobilienvermittlung
Kauf und Verkauf sorgfältig ausgewählter Immobilien mit besonderem Fokus auf den bulgarischen und georgischen Markt

Grundstücksakquise & Entwicklungsprojekte
Zugang zu investitionsreifen Grundstücken und attraktiven Projektentwicklungen

Vermietung & Ferienimmobilien
Kurz- und langfristige Vermietungslösungen sowohl für Eigennutzung als auch als Kapitalanlage

Immobilien- und Gebäudemanagement
Rundum-Service inklusive Vermarktung auf führenden internationalen Plattformen

Rechtliche Prüfung & Transaktionsbegleitung
Professionelle Due Diligence und umfassende Begleitung für sichere und transparente Kaufprozesse

Immobilienbewertung & Marktanalyse
Fundierte Bewertungen sowie strategische Beratung für Investitionsentscheidungen

Relocation & Unterstützung bei Einwanderung
Hilfe bei Aufenthaltsgenehmigungen, Dokumentation und Integration in Bulgarien

Umfangreiche Immobilien-Datenbank
Eine der größten und aktuellsten Datenbanken in der Region Burgas mit täglichen Updates und exklusiven Angeboten

Unsere Partner
1 agentur
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