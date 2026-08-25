Nils Ott Real Estates

Über die Agentur

Nils Ott Real Estate Group

Die Nils Ott Real Estate Group ist ein international tätiges Immobilienunternehmen, das weltweit aktiv ist und exklusive Immobilienlösungen sowie attraktive Investitionsmöglichkeiten auf globalen Märkten bietet.

Wir arbeiten mit Privatkunden und Investoren zusammen, die mehr als Standardangebote erwarten — und bieten ihnen exklusiven Zugang zu ausgewählten Immobilien, direkte Zusammenarbeit mit Bauträgern sowie eine umfassende Betreuung in jeder Phase des Prozesses.

Unsere Expertise umfasst:

internationale Immobilieninvestitionen

Relocation und Lifestyle-Veränderungen

ganzheitliche Betreuung rund um Immobilien (Full-Service)

Mit einer starken Basis auf dem bulgarischen Markt — einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Küstenmärkte Europas — eröffnen wir unseren Kunden einzigartige Möglichkeiten für ein neues Leben am Meer sowie für renditestarke Investitionen.

Unser Ansatz basiert auf:

globaler Perspektive 🌍

fundierter lokaler Expertise 📍

deutscher Präzision 🇩🇪

Von der Auswahl der passenden Immobilie über die rechtliche Abwicklung bis hin zur Relocation und langfristigen Verwaltung bieten wir einen vollständigen Rundum-Service — zuverlässig und sorgenfrei.

Wir verkaufen nicht einfach Immobilien.

Wir schaffen Chancen, sichern Investitionen und begleiten unsere Kunden auf dem Weg zu einem neuen Leben — überall auf der Welt.

Nils Ott — Immobilien ohne Grenzen.

reiheit oder lukrative Rendite genießen. Dafür geben wir alles!