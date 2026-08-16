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Wohnimmobilien in Oblast Stara Sagora, Bulgarien

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Maglizh
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Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
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Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
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Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
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Wohnung in Maglizh, Bulgarien
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Cherganovo, Bulgarien
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TekceTekce
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
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Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
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Haus 12 zimmer in Oblast Stara Sagora, Bulgarien
Haus 12 zimmer
Oblast Stara Sagora, Bulgarien
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Bezirk Samara 1. Verputzt mit veränderten Fenstern. Separat gibt es eine Garage Kellerwerkst…
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Bulgarian Expert
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Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 3 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
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Wohnung 1 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 1
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Studio in Sunny Beach ideale Lage und Komfort des Lebens Verkauf eines kompakten und funkti…
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Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
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Wohnung
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 4 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 1 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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Wohnung 3 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
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