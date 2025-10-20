Aufenthalt Vizion 2

Vizion 2 Residence — Moderne Apartments in Meeresnähe in Golem, Durres
Vizion 2 ist die zweite Bauphase eines groß angelegten Wohnkomplexes eines zuverlässigen Bauträgers und befindet sich in Golem, Mali i Robit (Durres, Albanien), nur 300 Meter vom Meer entfernt.
Das Projekt eignet sich ideal sowohl als Kapitalanlage, als Zweitwohnsitz am Meer als auch für die kurz- und langfristige Vermietung in einer der gefragtesten Küstenregionen Albaniens.
Projektübersicht
Phase: Vizion 2 (Teil eines Wohnkomplexes mit insgesamt 3 Bauphasen)
Gebäude: 3 Gebäude mit jeweils 6 Etagen
Baubeginn: Winter 2026
Fertigstellung: Winter 2028
Konzept: Ganzjährig nutzbare Wohnanlage mit besonders hoher Nachfrage in der Sommersaison
Rechtliche Sicherheit
Vertragsart: kontratë porosie / kontratë supermarje
Die Wohnungsgrundrisse werden bereits in der Baugrubenphase im Kataster registriert, was einen hohen Schutz für den Käufer bietet
Alle Baugenehmigungen sind vorhanden, sämtliche Steuern wurden bezahlt
Notarielle Abwicklung über einen lokalen Notar, der regelmäßig mit dem Bauträger zusammenarbeitet
Apartments und Grundrisse
Verfügbare Wohnungstypen:
1+1
2+1
Duplex-Apartments (auf dem 0. Geschoss nach albanischer Zählweise)
Merkmale:
Mindestgesamtfläche ab 41 m²
Duplex-Wohnungen mit ca. 50 m² und Terrassen
Erdgeschosswohnungen mit Veranden
Eck- und Panoramawohnungen
Keine direkten Meerblicke (ausgeglichen durch attraktive Preise und hohe Marktliquidität)
Ausstattung und Übergabe
Die Apartments werden bezugsfertig zur Möblierung übergeben – ohne zusätzliche Baukosten:
Gepanzerte Eingangstüren und Innentüren
Fenster mit Doppelverglasung
Vollständig ausgestattetes Badezimmer (Waschbecken, WC, Boiler, offene Dusche)
Fliesenböden in Wohnräumen und auf Balkonen
Badezimmer vollständig gefliest (Boden und Wände)
Vorinstallationen für Klimaanlagen
Infrastruktur der Wohnanlage
Tiefgarage (separat zu erwerben, ca. 15.000 €)
Grünflächen
Gemeinschaftspool für den gesamten Komplex (voraussichtliche Inbetriebnahme ca. 2029)
Mögliche Gewerbeflächen
1 Aufzug pro Gebäudeteil
Preise und Zahlungsbedingungen (Vizion 2)
1100 €/m² bei einer Anzahlung von 20%
1050 €/m² bei einer Anzahlung von 50%
Ratenzahlung bis zu 2 Jahre, Zahlungen alle 6 Monate
Schlusszahlung bei Inbetriebnahme / Übergabe
Rabatte bei 100% Zahlung möglich
Investitionspotenzial
Vermietung in der Hochsaison: 50–60 € / Nacht
Vermietung in der Nebensaison: 20–30 € / Nacht
Möglichkeit der langfristigen Vermietung
Property Management verfügbar, sowohl durch den Bauträger als auch durch externe Unternehmen (Modelle 70/30 oder 60/40)
Für wen ist Vizion 2 geeignet?
Investoren, die Wertsteigerung und Mieteinnahmen suchen
Käufer eines Zweitwohnsitzes am Meer
Personen, die Eigennutzung und Vermietung kombinieren möchten
📩 Kontaktieren Sie uns für Grundrisse, aktuelle Verfügbarkeit und Reservierungsbedingungen.
Online- und Vor-Ort-Besichtigungen sind möglich. Reservierung per Banküberweisung (SEPA).