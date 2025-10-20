  1. Realting.com
Aufenthalt Vizion 2

Golem, Albanien
von
$52,441
von
$1,282/m²
;
6
ID: 33151
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.01.26

Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

Vizion 2 Residence — Moderne Apartments in Meeresnähe in Golem, Durres

Vizion 2 ist die zweite Bauphase eines groß angelegten Wohnkomplexes eines zuverlässigen Bauträgers und befindet sich in Golem, Mali i Robit (Durres, Albanien), nur 300 Meter vom Meer entfernt.
Das Projekt eignet sich ideal sowohl als Kapitalanlage, als Zweitwohnsitz am Meer als auch für die kurz- und langfristige Vermietung in einer der gefragtesten Küstenregionen Albaniens.

Projektübersicht

  • Phase: Vizion 2 (Teil eines Wohnkomplexes mit insgesamt 3 Bauphasen)

  • Gebäude: 3 Gebäude mit jeweils 6 Etagen

  • Baubeginn: Winter 2026

  • Fertigstellung: Winter 2028

  • Konzept: Ganzjährig nutzbare Wohnanlage mit besonders hoher Nachfrage in der Sommersaison

Rechtliche Sicherheit

  • Vertragsart: kontratë porosie / kontratë supermarje

  • Die Wohnungsgrundrisse werden bereits in der Baugrubenphase im Kataster registriert, was einen hohen Schutz für den Käufer bietet

  • Alle Baugenehmigungen sind vorhanden, sämtliche Steuern wurden bezahlt

  • Notarielle Abwicklung über einen lokalen Notar, der regelmäßig mit dem Bauträger zusammenarbeitet

Apartments und Grundrisse

Verfügbare Wohnungstypen:

  • 1+1

  • 2+1

  • Duplex-Apartments (auf dem 0. Geschoss nach albanischer Zählweise)

Merkmale:

  • Mindestgesamtfläche ab 41 m²

  • Duplex-Wohnungen mit ca. 50 m² und Terrassen

  • Erdgeschosswohnungen mit Veranden

  • Eck- und Panoramawohnungen

  • Keine direkten Meerblicke (ausgeglichen durch attraktive Preise und hohe Marktliquidität)

Ausstattung und Übergabe

Die Apartments werden bezugsfertig zur Möblierung übergeben – ohne zusätzliche Baukosten:

  • Gepanzerte Eingangstüren und Innentüren

  • Fenster mit Doppelverglasung

  • Vollständig ausgestattetes Badezimmer (Waschbecken, WC, Boiler, offene Dusche)

  • Fliesenböden in Wohnräumen und auf Balkonen

  • Badezimmer vollständig gefliest (Boden und Wände)

  • Vorinstallationen für Klimaanlagen

Infrastruktur der Wohnanlage

  • Tiefgarage (separat zu erwerben, ca. 15.000 €)

  • Grünflächen

  • Gemeinschaftspool für den gesamten Komplex (voraussichtliche Inbetriebnahme ca. 2029)

  • Mögliche Gewerbeflächen

  • 1 Aufzug pro Gebäudeteil

Preise und Zahlungsbedingungen (Vizion 2)

  • 1100 €/m² bei einer Anzahlung von 20%

  • 1050 €/m² bei einer Anzahlung von 50%

  • Ratenzahlung bis zu 2 Jahre, Zahlungen alle 6 Monate

  • Schlusszahlung bei Inbetriebnahme / Übergabe

  • Rabatte bei 100% Zahlung möglich

Investitionspotenzial

  • Vermietung in der Hochsaison: 50–60 € / Nacht

  • Vermietung in der Nebensaison: 20–30 € / Nacht

  • Möglichkeit der langfristigen Vermietung

  • Property Management verfügbar, sowohl durch den Bauträger als auch durch externe Unternehmen (Modelle 70/30 oder 60/40)

Für wen ist Vizion 2 geeignet?

  • Investoren, die Wertsteigerung und Mieteinnahmen suchen

  • Käufer eines Zweitwohnsitzes am Meer

  • Personen, die Eigennutzung und Vermietung kombinieren möchten

📩 Kontaktieren Sie uns für Grundrisse, aktuelle Verfügbarkeit und Reservierungsbedingungen.
Online- und Vor-Ort-Besichtigungen sind möglich. Reservierung per Banküberweisung (SEPA).

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

