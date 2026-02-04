  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Tirana
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Qark Tirana, Albanien

Tirana
4
Bashkia Kavaje
7
Tirana
4
Bashkia Rrogozhine
1
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Golem, Albanien
von
$52,441
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 6
Vizion 2 Residence — Moderne Apartments in Meeresnähe in Golem, Durres Vizion 2 ist die zweite Bauphase eines groß angelegten Wohnkomplexes eines zuverlässigen Bauträgers und befindet sich in Golem, Mali i Robit (Durres, Albanien), nur 300 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt eignet sich…
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$1,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
Eine multifunktionale Residenz mit 18 Jahren Bewohnung, 2 Hotels und 1 Pool nur 450 Meter von der Adria macht dieses Projekt sehr gefragt für Investitionen. Es hat verschiedene Arten, einschließlich Studios, 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen, sowie Villen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
98,947 – 114,601
Wohnung 2 zimmer
74.0
135,252
Doppelhaus
59.0
99,390
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Alle anzeigen Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Kryevidh, Albanien
von
$361,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 517 m²
1 Immobilienobjekt 1
Exklusive Villa zum Verkauf in "Orange Privè Rezidence" im Herzen von Spille, 600 m vom Meer 📍 Nur 600 Meter vom Meer in der Gegend als Orange Street bieten wir Ihnen eine private Residenz mit 6 Villen in der Mitte der Natur und Grün umgeben von Olivenbäumen, malerischen Hügeln und eine Entf…
Immobilienagentur
Iguana Imobiliare
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Golem, Albanien
von
$86,638
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 50–240 m²
62 Immobilienobjekte 62
Wohnkomplex der Business-Klasse nur 150 Meter vom Meer entfernt Tiktaalik Residence ist eine moderne Wohnanlage im besten Küstenviertel von Qerret. Entworfen von einem italienischen Architekten und gebaut vom zuverlässigen Unternehmen ERGI. 📍 Standort Qerret — Durrës, Albanien…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.8 – 80.7
88,254 – 143,015
Wohnung 2 zimmer
106.8 – 239.6
182,540 – 329,004
Studio
57.3
88,006
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 25
Wohn-, Service- und Hotelkomplex "Glow Tower", bestehend aus 25 Etagen über und 6 Untergeschossen
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
von
$382,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Tirana, Albanien
von
$292,787
Etagenzahl 38
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Golem, Albanien
von
$48,945
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Entfernung zum Meer — ca. 400 Meter Hestia Residence ist eine moderne Wohnanlage eines zuverlässigen Bauträgers und befindet sich in einem der am dynamischsten wachsenden Gebiete von Golem. Alle Baugenehmigungen wurden erteilt und alle Steuern wurden b…
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Alle anzeigen Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$84,358
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 54–137 m²
44 Immobilienobjekte 44
Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren. Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Drag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.1 – 70.6
83,091 – 108,434
Wohnung 2 zimmer
89.2 – 137.3
137,001 – 210,877
Wohnung 3 zimmer
113.2
173,862
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Alle anzeigen Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 50
KAVAJS ST TOWERS TIRANA
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Golem, Albanien
von
$1,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 47–85 m²
5 Immobilienobjekte 5
Willkommen im Palm Paradise, einem außergewöhnlichen Wohnkomplex für modernes Wohnen. Eingebettet in eine ruhige Umgebung bietet unsere Anlage eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Annehmlichkeiten. Geräumiges Wohnen: Unsere Apartments verfügen über offene Grundrisse mit großen Fens…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.5 – 71.8
70,887 – 118,145
Wohnung 2 zimmer
76.5 – 84.8
117,495 – 120,224
Immobilienagentur
Optimum Property
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Golem, Albanien
von
$1,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Optimum Property
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
