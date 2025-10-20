  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Hestia

Golem, Albanien
von
$48,945
;
6
ID: 33090
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.01.26

Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Economy-Klasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

Hestia Residence — Golem, Durrës
📍 Entfernung zum Meer — ca. 400 Meter

Hestia Residence ist eine moderne Wohnanlage eines zuverlässigen Bauträgers und befindet sich in einem der am dynamischsten wachsenden Gebiete von Golem.
Alle Baugenehmigungen wurden erteilt und alle Steuern wurden bezahlt. Die Baugenehmigung ist gültig bis Februar 2028.
Die geplante Bauzeit beträgt 2 Jahre.

Preise:

  • Erdgeschoss — Duplexwohnungen (mehrstöckig): 950 €/m²

  • 1.–3. Etage1050 €/m²

  • 4. Etage — Duplexwohnungen: 1200 €/m²

Beispielwohnungen:

  • Studios bis 40 m² — 42.000 €, 45.000 €, 47.000 € (Festpreis)

  • 1+1 — 66,3 m² → 69.615 €

  • 2+1 — 85,9 m² → 90.195 €

Zahlungsbedingungen:

Anzahlung — 40 %, anschließend Ratenzahlungen alle 6 Monate über einen Zeitraum von 2 Jahren.

Beispiele:

  • Studio 45.000 € → Anzahlung 18.000 €

  • Wohnung 1+1 → Anzahlung 27.846 €

  • Wohnung 2+1 → Anzahlung 36.078 €

Im Lieferumfang des Bauträgers enthalten:

Die Wohnungen werden bezugsfertig zur Möblierung übergeben (ohne Möbel), mit vollständig ausgeführten Innenarbeiten und allen Anschlüssen:

  • Bodenfliesen (nach Wahl des Käufers)

  • verputzte und gestrichene Wände

  • Elektroinstallationen und Steckdosen gemäß Grundriss

  • Küchenanschlüsse

  • Anschlüsse für Klimaanlagen

  • vollständig ausgestattetes Badezimmer (WC, Waschbecken, Dusche ohne Kabine, Boiler, Wand- und Bodenfliesen, Abluft bei fehlendem Fenster, Anschlüsse für Waschmaschine)

  • Innentüren

  • verstärkte Sicherheitseingangstür

  • doppelt verglaste Fenster und Balkontür

Im Komplex ist eine Tiefgarage vorgesehen. Der Preis für einen Stellplatz beträgt 15.000 €.

Dokumentation und Eigentum:

Bei Unterzeichnung des Reservierungsvertrags mit dem Bauträger wird der Wohnungsgrundriss im Katasterregister auf den Namen des Käufers eingetragen.
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist lediglich die Unterzeichnung des endgültigen notariellen Kaufvertrags erforderlich, um das Eigentumszertifikat zu erhalten.

Für ausländische Käufer:

Ausländische Staatsbürger ohne Aufenthaltstitel können in Albanien frei Immobilien im Bau erwerben.
Es sind keine zusätzlichen Dokumente erforderlich — lediglich ein Reisepass und eine ID-Nummer (NID).

Infrastruktur:

Das Gebiet entwickelt sich aktiv weiter. Cafés, Supermärkte, Apotheken, Restaurants und der Strand befinden sich in fußläufiger Entfernung.
Das Zentrum von Durrës ist etwa 15 Autominuten entfernt,
der internationale Flughafen Tirana etwa 45 Minuten.

Nach Fertigstellung wird im Gebäude eine Verwaltung vorhanden sein, und die Wohnung kann sowohl kurzfristig als auch langfristig vermietet werden.

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

