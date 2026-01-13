Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Konferenzsaal

Konferenzräume in Albanien

Tirana
3
Zentral-Albanien
10
Tirana
4
Bashkia Vore
6
Konferenzsaal Löschen
Alles löschen
10 immobilienobjekte total found
Konferenzsaal 386 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 386 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 386 m²
Etagenzahl 9
Gebraucht - Service und Lager in Shkolla e Kuqe zum Verkauf!In einem der begehrtesten Gebiet…
$408,228
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 1 057 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 1 057 m²
Berxulli, Albanien
Fläche 1 057 m²
Stockwerk 1/1
Ein 2000m2 Grundstück mit einem 1057m2 Lager mit einer Höhe von 8m wird zum Verkauf angebote…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 44 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 44 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Service unit in Residence "Green City" for sale! The unit is located on the 0th floor, wit…
$198,282
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 2 500 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 2 500 m²
Berxulli, Albanien
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 1/1
Ein 2500m2 Grundstück mit einem 1250m2 unfertigen Lager wird zum Verkauf angeboten, in einem…
$583,183
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 9 000 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 9 000 m²
Tirana, Albanien
Fläche 9 000 m²
An exclusive property with a total area of 9,000 m² of land is offered for sale, designed as…
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 3 500 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 3 500 m²
Berxulli, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 500 m²
Stockwerk 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,67M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 386 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 386 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 386 m²
Etagenzahl 9
Second hand - Service unit and warehouse at Shkolla e Kuqe for sale! In one of the most sou…
$407,648
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 1 057 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 1 057 m²
Berxulli, Albanien
Fläche 1 057 m²
Stockwerk 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 2 500 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 2 500 m²
Berxulli, Albanien
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Konferenzsaal 3 500 m² in Berxulli, Albanien
Konferenzsaal 3 500 m²
Berxulli, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 500 m²
Stockwerk 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch

Eigenschaftstypen in Albanien

gewerbeimmobilien
restaurants
hotels
büros
betriebsgebäude
mietwohnhäuser
lagerräume
laden
bereites geschäft
Realting.com
Gehen