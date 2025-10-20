Aufenthalt DRAGOTI RESIDENCE

  1. Realting.com
Golem, Albanien
von
$84,358
von
$1,515/m²
;
13
ID: 33033
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren.

Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Dragoti.

🌿 Architektur & Konzept

  • 7 oberirdische Etagen + 2 Tiefgaragenebenen

  • Panoramafenster, große Balkone

  • Mediterrane Fassadengestaltung mit vertikaler Begrünung

  • Gewerbeflächen auf den ersten beiden Etagen

  • Außenbereich mit Brunnen und Ruhezone

  • Energieeffiziente Materialien & Solarpanels für Allgemeinflächen

🏊 Einrichtungen für Bewohner

  • Privater Pool im zweiten Stock

  • Sonnenliegen & Entspannungsbereiche

  • Grüne Terrassen

  • Rezeption / Verwaltung

  • Videoüberwachung

  • Generator

  • Eigener Wasserbrunnen / Reservoir

🏨 Aparthotel-Potenzial

Ein Wohnkomplex mit Aparthotel-Möglichkeit – ideal für kurzzeitige Vermietung und Investoren.

🏢 Gewerbeflächen

  • Restaurant

  • Bar

  • Weitere Serviceflächen

🧱 Technische Daten

  • Stahlbeton-Tragwerk mit Blockwänden

  • Raumhöhe: 3 m

  • Doppelverglaste Panoramafenster

  • Zwei Tiefgaragenebenen (20.000 € pro Stellplatz)

🏡 Wohnungstypen

  • Studios

  • 1+1

  • 2+1
    Größen: 55,7 m² – 137,3 m²

🛠 Übergabezustand

  • Bodenfliesen

  • Elektro-, Sanitär- und Klimainstallationen

  • Schalter & Steckdosen

  • Panoramafenster & Balkongeländer

  • Innentüren

  • Sicherheitseingangstür

  • Voll ausgestattetes Bad (WC, Bidet, Dusche, Boiler, Fliesen, Lüftung)

📍 Lage

✔ 400 m vom Strand
✔ Nähe zu Supermärkten, Restaurants, Apotheken
✔ Nahegelegene Schule, Kindergarten und Verwaltungszentrum

📄 Rechtliches

  • Alle Dokumente vorhanden

  • Im Kataster registriert

  • Bereit für notarielle Verträge

💶 Preis & Zahlung

Ab 1300 €/m²
Reservierung: 1000 €

Zahlungsplan:

  • 30% bei Vertragsunterzeichnung

  • 30% nach sechs Monaten

  • 30% nach weiteren sechs Monaten

  • 10% bei Schlüsselübergabe

🗓 Fertigstellung

Dezember 2027

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 67.6 – 69.7
Preis pro m², USD 1,515
Wohnungspreis, USD 102,380 – 105,561
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 89.2 – 96.9
Preis pro m², USD 1,515
Wohnungspreis, USD 135,093 – 146,755

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
