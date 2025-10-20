Aufenthalt DRAGOTI RESIDENCE

Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren.

Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Dragoti.

🌿 Architektur & Konzept

7 oberirdische Etagen + 2 Tiefgaragenebenen

Panoramafenster, große Balkone

Mediterrane Fassadengestaltung mit vertikaler Begrünung

Gewerbeflächen auf den ersten beiden Etagen

Außenbereich mit Brunnen und Ruhezone

Energieeffiziente Materialien & Solarpanels für Allgemeinflächen

🏊 Einrichtungen für Bewohner

Privater Pool im zweiten Stock

Sonnenliegen & Entspannungsbereiche

Grüne Terrassen

Rezeption / Verwaltung

Videoüberwachung

Generator

Eigener Wasserbrunnen / Reservoir

🏨 Aparthotel-Potenzial

Ein Wohnkomplex mit Aparthotel-Möglichkeit – ideal für kurzzeitige Vermietung und Investoren.

🏢 Gewerbeflächen

Restaurant

Bar

Weitere Serviceflächen

🧱 Technische Daten

Stahlbeton-Tragwerk mit Blockwänden

Raumhöhe: 3 m

Doppelverglaste Panoramafenster

Zwei Tiefgaragenebenen (20.000 € pro Stellplatz)

🏡 Wohnungstypen

Studios

1+1

2+1

Größen: 55,7 m² – 137,3 m²

🛠 Übergabezustand

Bodenfliesen

Elektro-, Sanitär- und Klimainstallationen

Schalter & Steckdosen

Panoramafenster & Balkongeländer

Innentüren

Sicherheitseingangstür

Voll ausgestattetes Bad (WC, Bidet, Dusche, Boiler, Fliesen, Lüftung)

📍 Lage

✔ 400 m vom Strand

✔ Nähe zu Supermärkten, Restaurants, Apotheken

✔ Nahegelegene Schule, Kindergarten und Verwaltungszentrum

📄 Rechtliches

Alle Dokumente vorhanden

Im Kataster registriert

Bereit für notarielle Verträge

💶 Preis & Zahlung

Ab 1300 €/m²

Reservierung: 1000 €

Zahlungsplan:

30% bei Vertragsunterzeichnung

30% nach sechs Monaten

30% nach weiteren sechs Monaten

10% bei Schlüsselübergabe

🗓 Fertigstellung

Dezember 2027