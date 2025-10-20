Aufenthalt DRAGOTI RESIDENCE

Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren.
Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Dragoti.
🌿 Architektur & Konzept
7 oberirdische Etagen + 2 Tiefgaragenebenen
Panoramafenster, große Balkone
Mediterrane Fassadengestaltung mit vertikaler Begrünung
Gewerbeflächen auf den ersten beiden Etagen
Außenbereich mit Brunnen und Ruhezone
Energieeffiziente Materialien & Solarpanels für Allgemeinflächen
🏊 Einrichtungen für Bewohner
Privater Pool im zweiten Stock
Sonnenliegen & Entspannungsbereiche
Grüne Terrassen
Rezeption / Verwaltung
Videoüberwachung
Generator
Eigener Wasserbrunnen / Reservoir
🏨 Aparthotel-Potenzial
Ein Wohnkomplex mit Aparthotel-Möglichkeit – ideal für kurzzeitige Vermietung und Investoren.
🏢 Gewerbeflächen
Restaurant
Bar
Weitere Serviceflächen
🧱 Technische Daten
Stahlbeton-Tragwerk mit Blockwänden
Raumhöhe: 3 m
Doppelverglaste Panoramafenster
Zwei Tiefgaragenebenen (20.000 € pro Stellplatz)
🏡 Wohnungstypen
Studios
1+1
2+1
Größen: 55,7 m² – 137,3 m²
🛠 Übergabezustand
Bodenfliesen
Elektro-, Sanitär- und Klimainstallationen
Schalter & Steckdosen
Panoramafenster & Balkongeländer
Innentüren
Sicherheitseingangstür
Voll ausgestattetes Bad (WC, Bidet, Dusche, Boiler, Fliesen, Lüftung)
📍 Lage
✔ 400 m vom Strand
✔ Nähe zu Supermärkten, Restaurants, Apotheken
✔ Nahegelegene Schule, Kindergarten und Verwaltungszentrum
📄 Rechtliches
Alle Dokumente vorhanden
Im Kataster registriert
Bereit für notarielle Verträge
💶 Preis & Zahlung
Ab 1300 €/m²
Reservierung: 1000 €
Zahlungsplan:
30% bei Vertragsunterzeichnung
30% nach sechs Monaten
30% nach weiteren sechs Monaten
10% bei Schlüsselübergabe
🗓 Fertigstellung
Dezember 2027