Neubauwohnungen in Bashkia Kavaje, Albanien

Residenz Tiktaalik
Golem, Albanien
von
$86,638
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 50–240 m²
62 Immobilienobjekte 62
Wohnkomplex der Business-Klasse nur 150 Meter vom Meer entfernt Tiktaalik Residence ist eine moderne Wohnanlage im besten Küstenviertel von Qerret. Entworfen von einem italienischen Architekten und gebaut vom zuverlässigen Unternehmen ERGI. 📍 Standort Qerret — Durrës, Albanien…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.8 – 80.7
87,916 – 142,466
Wohnung 2 zimmer
106.8 – 239.6
181,839 – 327,741
Studio
57.3
87,668
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$1,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
98,567 – 114,161
Wohnung 2 zimmer
74.0
134,733
Doppelhaus
59.0
99,008
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$84,358
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 54–137 m²
44 Immobilienobjekte 44
Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren. Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Drag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.1 – 70.6
82,772 – 108,017
Wohnung 2 zimmer
89.2 – 137.3
136,475 – 210,068
Wohnung 3 zimmer
113.2
173,195
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
OneOne
Residenz Palm Paradise
Golem, Albanien
von
$1,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 47–85 m²
5 Immobilienobjekte 5
Willkommen im Palm Paradise, einem außergewöhnlichen Wohnkomplex für modernes Wohnen. Eingebettet in eine ruhige Umgebung bietet unsere Anlage eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Annehmlichkeiten. Geräumiges Wohnen: Unsere Apartments verfügen über offene Grundrisse mit großen Fens…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.5 – 71.8
70,615 – 117,692
Wohnung 2 zimmer
76.5 – 84.8
117,044 – 119,763
Immobilienagentur
Optimum Property
Immobilienagentur
Optimum Property
Sprachen
English, Español
Residenz Liburna
Golem, Albanien
von
$1,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Optimum Property
Immobilienagentur
Optimum Property
Sprachen
English, Español
