Neubauwohnungen in Tirana, Albanien

Wohngebäude Tirana centr
Tirana, Albanien
$292,787
Etagenzahl 38
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
$382,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
