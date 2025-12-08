  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Himare
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bashkia Himare, Albanien

Himare
2
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Palase, Albanien
von
$203,645
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 44–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
Wohnung zum Verkauf in SQUARE VILLAGE mit einer Gesamtfläche von 152,72 m2Veranda Bereich 54.56 m2Das Drymades Village Holiday Resort liegt am Drymades Beach und umfasst eine Reihe von terrassenförmigen Höfen, die von der Architektur umrahmt werden und das Projekt in ein zusammenhängendes Do…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0 – 128.0
180,886 – 461,564
Wohnung 2 zimmer
90.0
314,584
Doppelhaus
91.0
373,306
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanien
von
$393,907
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 128 m²
1 Immobilienobjekt 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
128.0
660,936
Immobilienagentur
Investment Realty Group
