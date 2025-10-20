Wohnkomplex West Residence

West Residence — neuer Wohnkomplex im Zentrum von Durrës

West Residence ist ein modernes Neubauprojekt im Stadtteil Spitali, nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Die gesamte Bauzeit beträgt nur 3 Jahre, was das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv macht.

Über den Bauträger

Das Projekt wird von Desla Sh.P.K. entwickelt — einem zuverlässigen und etablierten Bauunternehmen mit zahlreichen fertiggestellten Projekten in ganz Durrës.

Der Bauträger ist bekannt für Qualität, termingerechte Fertigstellung und hohe Baukompetenz.

Rechtliche Transparenz

Alle notwendigen Baugenehmigungen liegen vor.

Das Projekt ist offiziell im albanischen Kataster (Kadastra) registriert.

Nach Fertigstellung erhalten Käufer sofort die Eigentumsurkunde .

Der Kaufvertrag wird beim Notar unterzeichnet und garantiert rechtliche Sicherheit.

Online-Reservierung und Fernabwicklung sind für internationale Käufer möglich.

Lage & Infrastruktur

Der Stadtteil Spitali bietet eine vollständig entwickelte Infrastruktur:

Supermärkte, Apotheken, Schulen, Cafés;

schnelle Anbindung an Stadtzentrum und Uferpromenade;

gute Verkehrsanbindung;

wachsender Stadtteil mit hohem Wertsteigerungspotenzial.

Vorteile des Projekts

moderne Architektur;

funktionale Grundrisse, viel Tageslicht;

moderne Aufzüge;

Tiefgarage und Außenparkplätze;

gepflegte Gemeinschaftsbereiche;

hochwertige Baustoffe;

erfahrener und zuverlässiger Bauträger.

Das Projekt eignet sich für Wohnen, Langzeitvermietung, Kapitalanlage sowie für Käufer, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Albanien anstreben.

Zahlungsplan

15 % — bei Vertragsunterzeichnung

15 % — nach 6 Monaten

15 % — nach 12 Monaten

15 % — nach 18 Monaten

15 % — nach 24 Monaten

15 % — nach 30 Monaten

10 % — bei Erhalt der Eigentumsurkunde

Warum West Residence eine ausgezeichnete Wahl ist