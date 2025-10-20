  1. Realting.com
Wohnkomplex West Residence

Durrës, Albanien
von
$106,033
von
$1,748/m²
;
43
ID: 33004
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Nord-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Durrës
  • Stadt
    Durrës

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

West Residence — neuer Wohnkomplex im Zentrum von Durrës

West Residence ist ein modernes Neubauprojekt im Stadtteil Spitali, nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Die gesamte Bauzeit beträgt nur 3 Jahre, was das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv macht.

Über den Bauträger

Das Projekt wird von Desla Sh.P.K. entwickelt — einem zuverlässigen und etablierten Bauunternehmen mit zahlreichen fertiggestellten Projekten in ganz Durrës.
Der Bauträger ist bekannt für Qualität, termingerechte Fertigstellung und hohe Baukompetenz.

Rechtliche Transparenz

  • Alle notwendigen Baugenehmigungen liegen vor.

  • Das Projekt ist offiziell im albanischen Kataster (Kadastra) registriert.

  • Nach Fertigstellung erhalten Käufer sofort die Eigentumsurkunde.

  • Der Kaufvertrag wird beim Notar unterzeichnet und garantiert rechtliche Sicherheit.

  • Online-Reservierung und Fernabwicklung sind für internationale Käufer möglich.

Lage & Infrastruktur

Der Stadtteil Spitali bietet eine vollständig entwickelte Infrastruktur:

  • Supermärkte, Apotheken, Schulen, Cafés;

  • schnelle Anbindung an Stadtzentrum und Uferpromenade;

  • gute Verkehrsanbindung;

  • wachsender Stadtteil mit hohem Wertsteigerungspotenzial.

Vorteile des Projekts

  • moderne Architektur;

  • funktionale Grundrisse, viel Tageslicht;

  • moderne Aufzüge;

  • Tiefgarage und Außenparkplätze;

  • gepflegte Gemeinschaftsbereiche;

  • hochwertige Baustoffe;

  • erfahrener und zuverlässiger Bauträger.

Das Projekt eignet sich für Wohnen, Langzeitvermietung, Kapitalanlage sowie für Käufer, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Albanien anstreben.

Zahlungsplan

  • 15 % — bei Vertragsunterzeichnung

  • 15 % — nach 6 Monaten

  • 15 % — nach 12 Monaten

  • 15 % — nach 18 Monaten

  • 15 % — nach 24 Monaten

  • 15 % — nach 30 Monaten

  • 10 % — bei Erhalt der Eigentumsurkunde

Warum West Residence eine ausgezeichnete Wahl ist

  • seriöser Bauträger: Desla ShPK

  • schnelle Bauzeit: 3 Jahre

  • zentrale Lage mit entwickelter Infrastruktur

  • vollständige rechtliche Transparenz

  • notarielle Vertragsunterzeichnung

  • Möglichkeit der Online-Reservierung

  • hohes Miet- und Wertsteigerungspotenzial

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 60.6 – 105.9
Preis pro m², USD 1,677 – 1,749
Wohnungspreis, USD 105,916 – 185,078
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 97.2 – 111.0
Preis pro m², USD 1,749 – 1,757
Wohnungspreis, USD 169,892 – 194,853
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 134.6
Preis pro m², USD 1,749
Wohnungspreis, USD 235,126

Standort auf der Karte

Durrës, Albanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

