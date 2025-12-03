  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bashkia Vlore, Albanien

Orikum
3
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Alle anzeigen Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanien
von
$186,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
🌊🏡 WOHNUNG FÜR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 2600 Euro/m2📐 Fläche: 83.66 m2/Gross📍 Lage: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Derzeit im Bau.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$1,680
Etagenzahl 10
🌊🏡 VERKAUFENDE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA💶 Preis: 1500 Euro/m2 (Autowechsel wird auch akzeptiert)📐 Fläche: 260 m2📍 Lage: Sazani Street, Vlora📜 Im Prozess der Hypothek.❗❗❗ Die Fläche ist derzeit in 4 Wohnungen mit 1+1 Typologie organisiert, bietet aber volle Flexibilität und kann leicht in…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$218,471
🌊🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN OLD BEACH, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 1800 Euro/m2📐 Fläche: 108 m2/Gross📍 Lage: Sazani Street, Vlora.📜 Im Prozess der Hypothek.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪 Inneneinrichtung:🛋…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 107,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.👨‍👩‍👧‍👦 Diese Wohnu…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Alle anzeigen Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albanien
von
$183,209
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Irea Property freut sich sehr, diese schöne Wohnung mit Veeanda nur wenige Meter vom Strand in der besten Gegend der Stadt gelegen zu bieten.Apartnent befindet sich im 4. Stock einer neuen Residenz in der Gegend, die hervorragende Einrichtungen vor Ort für die Familie bietet, von Sportanlage…
Immobilienagentur
Irea Property
Auf der Karte
