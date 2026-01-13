Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Konferenzräume in Albanien

Tirana
3
Zentral-Albanien
4
Tirana
4
4 immobilienobjekte total found
Konferenzsaal 65 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 65 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Premises on Myslym Shyri Street for rent! For more information, contact us!
$1,750
pro Monat
Konferenzsaal 100 m² in Kashar, Albanien
Konferenzsaal 100 m²
Kashar, Albanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Space for Rent on the secondary road of the Tirana-Durres Highway, opposite QTU. The space i…
$2,099
pro Monat
Konferenzsaal 2 054 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 2 054 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 21
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 2 054 m²
Etagenzahl 5
Mehrfunktionelle Wohnung zur Miete an der ehemaligen letzten Station von New Tirana.Das Gebä…
$18,662
pro Monat
