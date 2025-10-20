Aufenthalt Tiktaalik

Wohnkomplex der Business-Klasse nur 150 Meter vom Meer entfernt
Tiktaalik Residence ist eine moderne Wohnanlage im besten Küstenviertel von Qerret. Entworfen von einem italienischen Architekten und gebaut vom zuverlässigen Unternehmen ERGI.
📍 Standort
Qerret — Durrës, Albanien
Nur 150 Meter vom Strand
Hotels, Cafés, Infrastruktur in unmittelbarer Nähe
🏗 Über das Projekt
13 Stockwerke
1 Wohngebäude (ohne Gewerbeflächen)
Geschlossene Anlage mit Sicherheit
2 Ebenen Tiefgarage
Modernes, organisches Fassadendesign
🛋 Grundrisse
Studios ab 50 m²
1+1 ab 68 m²
2+1 ab 75 m²
Baustatus: Fundament
Fertigstellung: Ende 2028
🔧 Ausstattung
Fliesen im Wohnbereich und Balkon
Voll ausgestattetes Bad
WC, Waschbecken, Bidet, Boiler
Innentüren
Sicherheits-Eingangstür
Doppelverglasung
Vorbereitete Klimaanlage
Elektrik & Sanitär vorhanden
💶 Preise & Zahlungsplan
ab 1300 €/m²
Meerblick ab 1500 €/m²
Ratenzahlung bis zu 3 Jahren
Anzahlung 30%
Ideal für
✔ Zweitwohnsitz am Meer
✔ Urlaub & saisonales Wohnen
✔ Ausländische Käufer
✔ Investition & Vermietung
✔ Ruhiges Wohnen in geschlossener Anlage
⭐ Vorteile Tiktaalik
150m zum Meer
Italienische Architektur
Tiefgarage & Sicherheit
Hohe Bauqualität
Besichtigungen online und vor Ort möglich.