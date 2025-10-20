  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Aufenthalt Tiktaalik

Aufenthalt Tiktaalik

Golem, Albanien
von
$77,230
von
$1,508/m²
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32979
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Über den Komplex

Wohnkomplex der Business-Klasse nur 150 Meter vom Meer entfernt

Tiktaalik Residence ist eine moderne Wohnanlage im besten Küstenviertel von Qerret. Entworfen von einem italienischen Architekten und gebaut vom zuverlässigen Unternehmen ERGI.

📍 Standort

  • Qerret — Durrës, Albanien

  • Nur 150 Meter vom Strand

  • Hotels, Cafés, Infrastruktur in unmittelbarer Nähe

🏗 Über das Projekt

  • 13 Stockwerke

  • 1 Wohngebäude (ohne Gewerbeflächen)

  • Geschlossene Anlage mit Sicherheit

  • 2 Ebenen Tiefgarage

  • Modernes, organisches Fassadendesign

🛋 Grundrisse

  • Studios ab 50 m²

  • 1+1 ab 68 m²

  • 2+1 ab 75 m²

Baustatus: Fundament
Fertigstellung: Ende 2028

🔧 Ausstattung

  • Fliesen im Wohnbereich und Balkon

  • Voll ausgestattetes Bad

  • WC, Waschbecken, Bidet, Boiler

  • Innentüren

  • Sicherheits-Eingangstür

  • Doppelverglasung

  • Vorbereitete Klimaanlage

  • Elektrik & Sanitär vorhanden

💶 Preise & Zahlungsplan

  • ab 1300 €/m²

  • Meerblick ab 1500 €/m²

  • Ratenzahlung bis zu 3 Jahren

  • Anzahlung 30%

Ideal für

✔ Zweitwohnsitz am Meer
✔ Urlaub & saisonales Wohnen
✔ Ausländische Käufer
✔ Investition & Vermietung
✔ Ruhiges Wohnen in geschlossener Anlage

⭐ Vorteile Tiktaalik

  • 150m zum Meer

  • Italienische Architektur

  • Tiefgarage & Sicherheit

  • Hohe Bauqualität

Besichtigungen online und vor Ort möglich.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 49.8
Preis pro m², USD 1,740
Wohnungspreis, USD 86,675

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Residenz Palm Paradise
Golem, Albanien
von
$1,231
Residenz Liburna
Golem, Albanien
von
$1,231
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$1,680
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$218,471
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
von
$382,065
Sie sehen gerade
Aufenthalt Tiktaalik
Golem, Albanien
von
$77,230
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
von
$382,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Eine Anfrage stellen
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$1,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
97,176 – 112,550
Wohnung 2 zimmer
74.0
132,832
Doppelhaus
59.0
97,611
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Alle anzeigen Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albanien
von
$183,209
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Irea Property freut sich sehr, diese schöne Wohnung mit Veeanda nur wenige Meter vom Strand in der besten Gegend der Stadt gelegen zu bieten.Apartnent befindet sich im 4. Stock einer neuen Residenz in der Gegend, die hervorragende Einrichtungen vor Ort für die Familie bietet, von Sportanlage…
Immobilienagentur
Irea Property
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Albanien
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
20.10.2025
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
05.06.2025
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen