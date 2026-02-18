  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Süd-Albanien
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Süd-Albanien, Albanien

Orikum
4
Vlora
6
Himare
3
Qark Vlora
13
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albanien
von
$279,003
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnung im Bau, befindet sich im ersten Stock einer prestigeträchtigen Residenz, ideal für Wohn- oder saisonale Miete Investition.🔹 Gesamtfläche: 97 m2🔹 Boden: 1🔹 Status: Baugewerbe🔹 ungünstige Lage innerhalb der Residenz🔹 Nahe am Meer und touristischen Gebieten🔹 Preis: 235.000 €Mode…
Immobilienagentur
Al Imobiliare
Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
Orikum, Albanien
Preis auf Anfrage
Pran diellit
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$1,680
Etagenzahl 10
🌊🏡 VERKAUFENDE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA💶 Preis: 1500 Euro/m2 (Autowechsel wird auch akzeptiert)📐 Fläche: 260 m2📍 Lage: Sazani Street, Vlora📜 Im Prozess der Hypothek.❗❗❗ Die Fläche ist derzeit in 4 Wohnungen mit 1+1 Typologie organisiert, bietet aber volle Flexibilität und kann leicht in…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Aparthotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanien
von
$393,907
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 128 m²
1 Immobilienobjekt 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
128.0
671,864
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Wohnanlage VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$354,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 91–237 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vlora Marina ist eine ikonische Uferentwicklung, die Luxusimmobilien an der albanischen Riviera erneuert. Dieses Wahrzeichenprojekt, das entlang der prestigeträchtigsten Uferpromenade von Vlora positioniert ist, bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien in einem vollständig integrierten Ya…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
91.0 – 165.0
396,770 – 947,511
Wohnung 3 zimmer
237.0
1,17M
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪 Inneneinrichtung:🛋…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 107,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.👨‍👩‍👧‍👦 Diese Wohnu…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$218,471
🌊🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN OLD BEACH, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 1800 Euro/m2📐 Fläche: 108 m2/Gross📍 Lage: Sazani Street, Vlora.📜 Im Prozess der Hypothek.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
🌊🏡 WOHNUNG FÜR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 2600 Euro/m2📐 Fläche: 83.66 m2/Gross📍 Lage: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Derzeit im Bau.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
