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Riviera Rêve AZIZI

Дубай, ОАЭ
от
€272,241
;
19 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Riviera Rêve AZIZI

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Riviera Rêve AZIZI
Дубай, ОАЭ
от
€272,241
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс MAG330
Жилой комплекс MAG330
Дубай, ОАЭ
от
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Площадь 52–74 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! MAG 330 — это новая 23-этажная жилая башня над горизонтом, разработанная MAG PD , предлагающая жилые студии мирового класса, апартаменты с 1 и 2 спальнями в районе Дубайленд. Удобное расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к самым популярным туристическим местам Дубая. Высотное здание вызывает ощущение очарования и наслаждения. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Кинотеатр; - Зона отдыха; - СПА-центр; - Фитнес-зал; - Зал для пилатес и йоги; - Площадка для барбекю; - Ландшафтный дизайн; - Благоустроенная зеленая территория; - Парковка; - Зеленый сад: - Пешеходные дорожки; - Бассейн; - Беговая дорожка; - Спортивная площадка. Расположение: Рядом с комплексом MAG 330 находятся: - Бурдж аль-Араб; - Пляж; - Пальма Джумейра; - Теннисный корт; - Международный аэропорт Дубая; - Аль-Махтум аэропорт; - Дубай Марина; - Пешеходные и велосипедные дорожки. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Regent Residence | Offplan
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Regent Residence | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€349,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на городской площади, известной как The Regent Residence от Nshama Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1523 кв. Порошковая комната Область магазина Прачечная Встроенный в гардеробе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Питание и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Теннис и Баскетбольный корт Велоспорт, Бег и Бег трусцой Школа и Институт Фитнес-центр Детский парк Спортивные корты Городской Квадратный Парк Расположение рядом; Дубай Чудо Сад – 15 минут ЭКСПО 2020 – 20 минут Ипподром Джебель Али – 20 минут Palm Jumeirah – 25 минут Дубай Молл – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 2828wes
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