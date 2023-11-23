Riviera Rêve AZIZI

Дубай, ОАЭ

от €400,000

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ Поздоровайся со своим будущим в Emaar South. Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои амбиции. ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 30 МИНУТ - до центра Дубая 50 МИНУТ - находится Абу-Даби БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая. Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020, будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса. ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни. ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности. ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа. Уникальные пейзажи Безукоризненно ухоженная зелень Клубный дом Уровень мирового класса