Riviera Rêve AZIZI

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ
Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.
Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои
амбиции.
ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум
10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая
30 МИНУТ - до центра Дубая
50 МИНУТ - находится Абу-Даби
БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.
Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,
будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным
полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.
ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.
ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ
Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные
пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.
ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА
Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.
Уникальные пейзажи
Безукоризненно ухоженная зелень
Клубный дом
Уровень мирового класса
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
MAG 330 — это новая 23-этажная жилая башня над горизонтом, разработанная MAG PD , предлагающая жилые студии мирового класса, апартаменты с 1 и 2 спальнями в районе Дубайленд. Удобное расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к самым популярным туристическим местам Дубая. Высотное здание вызывает ощущение очарования и наслаждения.
Инфраструктура:
- Медицинские учреждения;
- Кинотеатр;
- Зона отдыха;
- СПА-центр;
- Фитнес-зал;
- Зал для пилатес и йоги;
- Площадка для барбекю;
- Ландшафтный дизайн;
- Благоустроенная зеленая территория;
- Парковка;
- Зеленый сад:
- Пешеходные дорожки;
- Бассейн;
- Беговая дорожка;
- Спортивная площадка.
Расположение:
Рядом с комплексом MAG 330 находятся:
- Бурдж аль-Араб;
- Пляж;
- Пальма Джумейра;
- Теннисный корт;
- Международный аэропорт Дубая;
- Аль-Махтум аэропорт;
- Дубай Марина;
- Пешеходные и велосипедные дорожки.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на городской площади, известной как The Regent Residence от Nshama
Удобства и удобства;
3 спальни
4 баня
без мебели
BUA; 1523 кв.
Порошковая комната
Область магазина
Прачечная
Встроенный в гардеробе
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Район барбекю
Бассейн
тренажерный зал
Питание и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Теннис и Баскетбольный корт
Велоспорт, Бег и Бег трусцой
Школа и Институт
Фитнес-центр
Детский парк
Спортивные корты
Городской Квадратный Парк
Расположение рядом;
Дубай Чудо Сад – 15 минут
ЭКСПО 2020 – 20 минут
Ипподром Джебель Али – 20 минут
Palm Jumeirah – 25 минут
Дубай Молл – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 2828wes